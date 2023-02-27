А еще за 5 автографов и фотосессию.

Криштиану Роналду сам по себе является невероятным брендом. Его точно можно назвать настоящей маркетинговой машиной, которая генерирует заоблачные суммы. И теперь журналисты узнали, сколько стоит 4,5 часа времени португальского нападающего.

Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком в мировом футболе после подписания контракта с «Аль-Насром» с зарплатой в 173 миллиона фунтов стерлингов в год. То есть Криш зарабатывает 514 000 фунтов стерлингов в день и 21 400 фунтов стерлингов в час.

Однако в 2017 году саудовская компания заплатила за услуги португальца по более высокой ставке.

Журналисты Der Spiegel Рафаэль Бушманн и Михаэль Вульзингер выпустили книгу Football Leaks, где, в том числе, раскрыта сумму, которую нужно заплатить, чтобы нанять одного из самых известных людей в мире.

В этой книге рассказывается, что в 2017 году саудовская телекоммуникационная компания Mobily заключила сделку с ирландской компанией Multisports & Image Management, управляющей правами на имидж футболиста.

Mobily наняли Криштиану на четыре с половиной часа. В это время с ним провели фотосессию, он оставил свои автографы на пяти футболках с автографами и выложил два поста в его социальных сетях. Компании было разрешено использовать изображения, сделанные в тот день, но исключительно в региональной рекламе ― в районе Ближнего Востока и Северной Африки.

За все вышеперечисленное Роналду и его представители взяли с Mobily 920 000 фунтов стерлингов, то есть 204 444 фунтов в час. Очень нехило.

Время разбивать свои копилки 😅