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🎥Криштиану Роналду встретился с Майком Тайсоном на боксерском турнире в Саудовской Аравии

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду посетил боксерский турнир в Саудовской Аравии и в компании старшего сына посмотрел бой между блогером Джейком Полом и Томми Фьюри.

Криштиану был не единственной звездой спорта, присутствовавшей на поединке. Португалец встретился с легендарным боксером-тяжеловесом Майком Тайсоном.

Видимо встреча стала важной для Криштиану, поэтому он поделился фотографией с Тайсоном в социальных сетях.

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