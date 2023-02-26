Криштиану Роналду посетил боксерский турнир в Саудовской Аравии и в компании старшего сына посмотрел бой между блогером Джейком Полом и Томми Фьюри.

Криштиану был не единственной звездой спорта, присутствовавшей на поединке. Португалец встретился с легендарным боксером-тяжеловесом Майком Тайсоном.

Видимо встреча стала важной для Криштиану, поэтому он поделился фотографией с Тайсоном в социальных сетях.