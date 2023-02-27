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«Мы совершенно голые». Модель Playboy утверждает, что у нее есть эротическое видео с Криштиану Роналду и обвиняет Лионеля Месси в неверности

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Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Модель Даниэлла Чавес, снимавшаяся для Playboy, заявила, что у нее есть видео эротического содержания с Криштиану Роналду, а также обвинила в неверности своей жене Лионеля Месси.

Криштиану Роналду воспитывает пятерых детей с Джорджиной Родригес, с которой состоит в отношениях с 2016 года. До января 2015 Криштиану встречался с Ириной Шейк. По утверждениям Чавес именно в тот год у нее была интрижка с Роналду, о чем она поведала в интервью The Sun и в социальных сетях.

«Если у тебя есть секс с человеком, который не является твоим партнером, но который придерживается свободных взглядов и не требует обязательств, может ли это считаться изменой? Если да, то были ли мы с Криштиану неверными? У нас был только секс – секс без обязательств тоже существует», - откровенничает модель.

Чавес упомянула, что у нее есть видео в доказательство своих слов, которое она не выкладывает из уважения к частной жизни футболиста. Кроме того, она заявила, что Лионель Месси тоже был неверен своей жене Антонелле Роккуццо.

«Я всегда это отрицала, пыталась скрыть, но больше я так не могу. Я знаю другую девушку, которая встречалась со знаменитым аргентинским футболистом под номером «10». А у меня самой есть видео с Криштиану, но я не могу его обнародовать, потому что у него есть личная жизнь, а мы там абсолютно голые».

Роналду никак не отреагировал на эти заявления.

12 комментариев

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CherenkovF
Кстати, у меня тоже есть фотка, где я с Роналду голый. Но не буду выкладывать, пощажу ваше чувство вкуса.
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rafail883
Ответ BeastI666I
он же гей... ну и что что вы голые?!?!? а вот у Бадра чувства юмора может не быть и эта модель перестанет быт ьмоделью... у него южная кровь, они ревнивые.
а ты наверное свечку держал...
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Никола Тесла
Так: если на видео абсолютно голые, то это может быть видео и эро и порно содержания. Есть модель, которая встречалась со знаменитым аргентинцем 10 номер, в словах модели нет имени, но написано, что это Месси. Итого: журналисты 2 раза написали то, что девушка не говорила. То есть это уже не журналистика, а желтуха. Ребят из спид инфо переманили походу))))
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Алла Михайлова
Очередное силиконовое безобразие пытается обратить на себя внимание публики! Видимо клиент нейдет и бабки заканчиваются?)))))))
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Анна Лисина
Опять что ли Роник с гейством где то прокололся? Как только вылезает что-то о нем из этой оперы, так разу появляется мАдель, которая утверждает, что " у нас был секс, меня самой есть видео с Криштиану, но я не могу его обнародовать"))
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BeastI666I
он же гей... ну и что что вы голые?!?!? а вот у Бадра чувства юмора может не быть и эта модель перестанет быт ьмоделью... у него южная кровь, они ревнивые.
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BaldFraud
Не выкладывает видео из уважения к частной жизни, но при этом говорит о нем.
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Алибек Багаутдинов
Отправьте эту бабу в Афганистан, пожалуйста.
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muchinmuchinmuchin
Ну и?
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Владимир Данилов
Знаменитый аргентинский футболист под номером 10. Хм, дайте-ка подумать. Месси? Марадона? Рикельме? Дибала? Или кто-то из ныне действующих игроков Боки, Ривера или Ньюэллс? Хотя нет, это точно Месси, баба выдумывать не станет.
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Александр Бородин
Пиар, есть пиар. Че только не ляпнешь, лишь бы внимание к себе привлечь
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DiZa
Как же достала эта мерзость
+10
-3
+7
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