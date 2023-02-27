12 комментариев

Модель Даниэлла Чавес, снимавшаяся для Playboy, заявила, что у нее есть видео эротического содержания с Криштиану Роналду, а также обвинила в неверности своей жене Лионеля Месси.

Криштиану Роналду воспитывает пятерых детей с Джорджиной Родригес, с которой состоит в отношениях с 2016 года. До января 2015 Криштиану встречался с Ириной Шейк. По утверждениям Чавес именно в тот год у нее была интрижка с Роналду, о чем она поведала в интервью The Sun и в социальных сетях.

«Если у тебя есть секс с человеком, который не является твоим партнером, но который придерживается свободных взглядов и не требует обязательств, может ли это считаться изменой? Если да, то были ли мы с Криштиану неверными? У нас был только секс – секс без обязательств тоже существует», - откровенничает модель.

Чавес упомянула, что у нее есть видео в доказательство своих слов, которое она не выкладывает из уважения к частной жизни футболиста. Кроме того, она заявила, что Лионель Месси тоже был неверен своей жене Антонелле Роккуццо.

«Я всегда это отрицала, пыталась скрыть, но больше я так не могу. Я знаю другую девушку, которая встречалась со знаменитым аргентинским футболистом под номером «10». А у меня самой есть видео с Криштиану, но я не могу его обнародовать, потому что у него есть личная жизнь, а мы там абсолютно голые».

Роналду никак не отреагировал на эти заявления.