7 комментариев

В современном мире, и особенно в футболе, участились расистские скандалы. Чаще случаи расовой дискриминации возникают в Италии и Англии. The Guardian провели исследование, в результате которого выявили закономерность в решениях арбитров Серии А.

Многие фанаты в Италии придерживаются ультраправых взглядов, поэтому тема расизма в стране достаточно острая. Оказалось, предвзятыми к темнокожим игрокам являются и арбитры, в основном из-за давления болельщиков на трибунах.

С 2009 по 2019 годы итальянские судьи на 20% чаще фиксировали фолы среди темнокожих футболистов, выдавали им на 11% больше желтых карточек и на 16% больше красных карточек. Однако в период Covid-19, когда матчи проводились при пустых трибунах, судьи не проявляли такой предвзятости.

В исследовании также уточняется, что темнокожие игроки в Италии на самом деле играют менее агрессивно, так как понимают, что у них больше шансов получить санкции.