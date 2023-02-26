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Арбитры в Италии чаще наказывают темнокожих игроков — исследование The Guardian

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В современном мире, и особенно в футболе, участились расистские скандалы. Чаще случаи расовой дискриминации возникают в Италии и Англии. The Guardian провели исследование, в результате которого выявили закономерность в решениях арбитров Серии А.

Многие фанаты в Италии придерживаются ультраправых взглядов, поэтому тема расизма в стране достаточно острая. Оказалось, предвзятыми к темнокожим игрокам являются и арбитры, в основном из-за давления болельщиков на трибунах.

С 2009 по 2019 годы итальянские судьи на 20% чаще фиксировали фолы среди темнокожих футболистов, выдавали им на 11% больше желтых карточек и на 16% больше красных карточек. Однако в период Covid-19, когда матчи проводились при пустых трибунах, судьи не проявляли такой предвзятости.

В исследовании также уточняется, что темнокожие игроки в Италии на самом деле играют менее агрессивно, так как понимают, что у них больше шансов получить санкции.

7 комментариев

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Владимир Ш
Так, тут нужно вводить квоты. Не болле 3 желтых за матч белым, не более 2 чернокожим и азиатам, не более одной геям. Это навскидку, вопрос дискуссионный)))
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Сергей Петлин
Ответ Alex Korolev
Ну или они в принципе более неуравновешены? Тут нужен процентаж справедливо выданных карточек белым и черным.
Любая карточка, данная чëрному футболисту белым судьёй, автоматически несправедливая.
+3
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
То есть судьи сами по себе не расисты, они ведутся на реакцию болельщиков, которые, например, свистят чаще, когда нарушает правила чернокожий игрок. Что ж, мы и так знаем, что в Италии фашистские взгляды имеют некоторую популярность среди быдла :)
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Марина Быстрова
Может потому,что черные более неуравновешенные и менее воспитанные?
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Alex Korolev
Ответ Кирилл Голивец
Среди них много опорников и центральных защитников. Может, специфика позиции, а не расизм?)
Ну или они в принципе более неуравновешены?
Тут нужен процентаж справедливо выданных карточек белым и черным.
+3
0
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Тимур Ибрагимов
у меня тоже есть исследование- в нба больше фолят на темнокожих баскетболистах, в хоккее на белокожих. норм исследование, на заметку россиянам, которые хотят получить гос финансирование. я готов, дайте 5 млн))))
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-3
+5
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Кирилл Голивец
Среди них много опорников и центральных защитников. Может, специфика позиции, а не расизм?)
+9
-2
+7
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