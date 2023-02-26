52 комментария

Некоторые болельщики считают, что «Барселона» так хорошо выступает в Ла Лиге только потому, что мадридский «Реал» сбавил обороты.

На самом деле, у «Реала» всего на одно очко меньше (52), чем в прошлом сезоне (53), когда они выиграли чемпионат, опередив «Барсу» на 13 очков.

Но успехи каталонцев нельзя недооценивать: в сезоне-2021/22, к этому же отрезку, у них было всего 35 очков, сейчас — 59. Пропущенных мячей после 22 игр прошлого сезона было 24, сейчас — всего 7.

Как, по-вашему, завершится чемпионская гонка?