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«Барса» гонится за чемпионством. Это она настолько хороша — или все дело в «Реале»? Сравниваем

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Некоторые болельщики считают, что «Барселона» так хорошо выступает в Ла Лиге только потому, что мадридский «Реал» сбавил обороты.

На самом деле, у «Реала» всего на одно очко меньше (52), чем в прошлом сезоне (53), когда они выиграли чемпионат, опередив «Барсу» на 13 очков.

Но успехи каталонцев нельзя недооценивать: в сезоне-2021/22, к этому же отрезку, у них было всего 35 очков, сейчас — 59. Пропущенных мячей после 22 игр прошлого сезона было 24, сейчас — всего 7.

Как, по-вашему, завершится чемпионская гонка?

52 комментария

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Максат Жумагулов
Ответ Александр Р
Как всегда , так происходит уже лет 10 , но бакланы постоянно вспоминают матч с Челси , где Барса играла вдесятером ) то что судьи постоянно ошибаются в пользу Реала , что в ЛЧ, что в ЛА почему-то все игнорируют, наверно потому что привыкли .
Барселона» в матче со «Спортингом Хихон» (6:0) пробила свой 17-й, 18-й и 19-й пенальти в сезоне, тем самым установив рекорд по числу пробитых за сезон пенальти, опередив «Бетис», пробивший в сезоне 1986/87 16 одиннадцатиметровых ударов.

Напомним, что «Барселона» также чаще всех играла в большинстве в Лиге Чемпионов (30), имея преимущество в 10 удалений перед ближайшим преследователем
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Максат Жумагулов
Ответ Butrymovich Mikalai
https://twitter.com/Zona_Blaugrana/status/1629849339953569792?t=LAiem-r5AONAjVQYuMy7sg&s=19 )))
Оо не поленился, искал, нашел да😂 я тоже могу хоть 10 таких эпизодов найти против бчк
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Александр Р
Ответ Butrymovich Mikalai
Реал настолько хорош, что судейский скандал обеспечен практически в каждом их матче.
Как всегда , так происходит уже лет 10 , но бакланы постоянно вспоминают матч с Челси , где Барса играла вдесятером ) то что судьи постоянно ошибаются в пользу Реала , что в ЛЧ, что в ЛА почему-то все игнорируют, наверно потому что привыкли .
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Bleck Ridermen
Мочалоне люто везёт, отскоки, судьи помогают, ну а Реал сами виноваты, хотят играют, не хотят нет!
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Atash Yoldashow
Ответ Максат Жумагулов
Сначала выиграйте лигу европы😂
Походу ты умственно отсталы🫤 ты вообще футбол смотришь ?
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Butrymovich Mikalai
Ответ Максат Жумагулов
Вспомнил удаление жюль кунде бросил мяч в плечо альбе, но там стопроцентное красная да, вчера просто локтем в грудь это не красная🤣
https://twitter.com/Zona_Blaugrana/status/1629849339953569792?t=LAiem-r5AONAjVQYuMy7sg&s=19

)))
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Костя Киреев
Ответ rachidibrahimov
Барса научилась играть на результат. Победы с разницей в 1 мяч, когда соперник как минимум был не хуже, это подтверждает. Так что, если сегодня побеждают, то шансы 95/5 в пользу каталонцев
Барсе нужно игроков своих приучить к тому, что в еврокубках нет Эльче, Кадиса, Жироны и прочих клубов, которые они "геройски" превозмогают. В матчах ЛЧ прям было видно, как в некоторые моменты игроки барсы начинают офигевать от скорости игры.
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Максат Жумагулов
Ответ Бакытжан Оразхан
Барсе надо научиться играть в кубковых играх, если бы не травмы и дисквалификация могли бы ведь пройти классную МЮ
А она забыла что ли
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Максат Жумагулов
Ответ Boni Jek
Барселона хороша
Во 2 тайме с мю идеальная
+1
-1
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Boni Jek
Барселона хороша
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Максат Жумагулов
Ответ Vlad
МЮ сейчас в тройке лучших и проиграли достойно сильному сопернику. Реал же обыграл команду, которая, как заметил один из юзеров тут, в данный момент находится на уровне эльче
Ливерпуль на уровне эльче🤔 вы что курите🤣 это ливерпуль вынесет мю вперед ногами
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Бакытжан Оразхан
Барсе надо научиться играть в кубковых играх, если бы не травмы и дисквалификация могли бы ведь пройти классную МЮ
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Максат Жумагулов
Ответ Максат Жумагулов
Вспомнил удаление жюль кунде бросил мяч в плечо альбе, но там стопроцентное красная да, вчера просто локтем в грудь это не красная🤣
20 лет платит главе судейского комитета и ныть про подкуп других клубом😂 мдаа это же бчк
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Максат Жумагулов
Ответ Butrymovich Mikalai
Реал смог отыграться, против целых 10 игроков, при образцовом судействе )))
Вспомнил удаление жюль кунде бросил мяч в плечо альбе, но там стопроцентное красная да, вчера просто локтем в грудь это не красная🤣
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Adilet Jumabekov
Ответ Максат Жумагулов
Половина это три игрока🤔 или это мини футбол😂
Ну самое главное вы и я не умеем играть даже как запасные игроки Барсы, и не зачем их осуждать , так что будьте здоровы 👍
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Butrymovich Mikalai
Ответ Максат Жумагулов
Что во втором тайме🤔
Реал смог отыграться, против целых 10 игроков, при образцовом судействе )))
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Максат Жумагулов
Ответ Adilet Jumabekov
Ну в Барселоне основных игроков не было половина вышла запасные!
Половина это три игрока🤔 или это мини футбол😂
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Vlad
Ответ Gayrat Sultonov
МЮ 2 - 1 Барселона Ливерпуль 2 - 5 Реал Мадрид
МЮ сейчас в тройке лучших и проиграли достойно сильному сопернику. Реал же обыграл команду, которая, как заметил один из юзеров тут, в данный момент находится на уровне эльче
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rachidibrahimov
Барса научилась играть на результат. Победы с разницей в 1 мяч, когда соперник как минимум был не хуже, это подтверждает. Так что, если сегодня побеждают, то шансы 95/5 в пользу каталонцев
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Максат Жумагулов
Найдите срочно вице президента судейского комитета уефа, не надо сходить с пути стратегического развития🤣
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Butrymovich Mikalai
Реал настолько хорош, что судейский скандал обеспечен практически в каждом их матче.
+2
0
+2
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Максат Жумагулов
Ответ Butrymovich Mikalai
как там второй тайм с Атлетико?
Что во втором тайме🤔
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Adilet Jumabekov
Ответ Gayrat Sultonov
МЮ 2 - 1 Барселона Ливерпуль 2 - 5 Реал Мадрид
Ну в Барселоне основных игроков не было половина вышла запасные!
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-1
-1
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Butrymovich Mikalai
Ответ Максат Жумагулов
Да очень хороший 2 тайм с МЮ🤭
как там второй тайм с Атлетико?
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-1
-1
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Максат Жумагулов
Ответ кто-то
Вот именно, поэтому не стоит высказываться о Барселоне, судя всего по одному матчу или тайму
Оказыватся в группе барса победила баварию в гостях, не смотрите на счет ведь в первом тайме доминировади
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