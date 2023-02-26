Гаспачо
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🖤🔪🕷 Дженна Ортега ответила на два главных футбольных вопроса: за кого она болеет и кто лучше – Месси или Роналду?

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Отличный выбор!

Пожалуй главная звезда Голливуда за последние месяцы Дженна Ортега, как оказалось, является фанаткой Лионеля Месси и «Барселоны».

«Месси или Роналду? Месси. «Барса» или «Реал»? «Барса», – выбрала звезда сериала «Уэнсдей».

Поклонники актрисы сделали нарезку из разных интервью, которые подтверждают эту информацию.

А если вы все еще сомневаетесь, то вот вам недавний кадр с матча ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария».

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Девушка посетила игру вместе со своей матерью.

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Может Лео стоит сыграть камео в следующем сезоне «Уэнсдей»? Ногу, например.

12 комментариев

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Бухгалтер2021
кто лучше было известно после 3 ЛЧ Подряд
+1
0
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Артем Чугунов
Автор
Ответ Michael Boldyrev
За предложение лишить Месси ноги и дать ноге роль в сериале автора можно четвертовать: предположительно сможет в четыре раза больше контента генерить.
Еще раз?
0
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Michael Boldyrev
Ответ Tarkovski
У Ортеги мексиканские корни, в этом выборе ничего удивительного нет
действительно, все мексиканцы априори за Каталонию и Аргентину)
+1
0
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Michael Boldyrev
За предложение лишить Месси ноги и дать ноге роль в сериале автора можно четвертовать: предположительно сможет в четыре раза больше контента генерить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tarkovski
У Ортеги мексиканские корни, в этом выборе ничего удивительного нет
+5
0
+5
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betelgeuse
Молодец, лайк, подписка, танец офигенный, Уэнсдэй - лучший сериал прошлого года)
+1
-1
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Роман
Барсофанский блог Гаспача.
+1
-1
0
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Harry88
Ей нужно поменять имя на «Фёрсдей»
+5
0
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Игорь Климов
Ортега правильный сделала выбор!
+2
-2
0
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на войне как на войне
Чугунов, ты когда успокоишься?
+9
-3
+6
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Hella black
Дэнс-дэнс которая делает да
+10
-1
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Диван диванов
Ладно
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