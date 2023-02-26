12 комментариев

🖤🔪🕷 Дженна Ортега ответила на два главных футбольных вопроса: за кого она болеет и кто лучше – Месси или Роналду?
Отличный выбор!
Пожалуй главная звезда Голливуда за последние месяцы Дженна Ортега, как оказалось, является фанаткой Лионеля Месси и «Барселоны».
«Месси или Роналду? Месси. «Барса» или «Реал»? «Барса», – выбрала звезда сериала «Уэнсдей».
Поклонники актрисы сделали нарезку из разных интервью, которые подтверждают эту информацию.
А если вы все еще сомневаетесь, то вот вам недавний кадр с матча ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария».
Девушка посетила игру вместе со своей матерью.
Может Лео стоит сыграть камео в следующем сезоне «Уэнсдей»? Ногу, например.
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