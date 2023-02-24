OnlyFans-модель разработала потрясающий план на случай, если «Наполи» удастся выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

Модель Поала Саулино рассказала, что устроит парад обнаженных автобусов с открытым верхом в городе, если ее команде удастся поднять трофей Лиги чемпионов.

33-летняя Саулино, которая всю жизнь является фанаткой «Наполи», сказала Daily Star: «Я могу сообщить, что сделаю что-то сумасшедшее. Отпраздную это, выйдя на открытый автобус в обнаженном виде на вершине Неаполя.

Это то, что я могу сделать, и это то, что я могу себе позволить. Честно говоря, я не считаю аренду автобуса самой дорогой вещью в мире. Я думаю, что, возможно, у меня будет 3000 евро, и я смогу связаться с людьми, которые могут арендовать мне автобус или предоставить эту услугу».

"Я бы не боялась никаких английских команд. Английские болельщики всегда думают, что английские команды лучшие в мире, а потом их поражает реальность, как это случилось с «Ливерпулем».

Честно говоря, меня немного пугает только «Сити». Но то, что мы делаем в Серии А, невероятно.

В отличие от Премьер-лиги, где «Арсенал» наступает на пятки «Сити», у «Наполи» нет соперников, поэтому сравнивать не с чем».