Гаспачо
Блог

📸Преступление и наказание. Бруну пробил мячом по лежащему Де Йонгу и спровоцировал заварушку

Клубы Клубы
Френки де Йонг Френки де Йонг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Барселона Барселона
Рафинья Диас Рафинья Диас
Рональд Араухо Рональд Араухо
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Футбол Футбол

Причина такого поведения не ясна.

Хавбек «Юнайтед» Фред вел борьбу за мяч с Френки де Йонгом, когда эту парочку встретил Антони. Голландец решил нарисовать фол и рухнул на газон.

Игрок «Барселоны» потерял мяч и тот укатился в ноги Бруну Фернандешу, который не нашел лучшего способа от него избавиться, кроме как мощно пробить вперед. Туда, где уже лежал Де Йонг.

Ребра голландца точно выдержали удар, а вот нервы игроков «Барселоны» − нет. Бруну наблюдал за тем, как его одноклубники сдерживают реваншистский порыв каталонцев.

Больше других сатисфакции добивался Рональд Араухо и, возможно, она бы случилась, но вмешался Рафинья. Градус противодействия спал.

Бруну Фернандеш получил желтую карточку, игроки «Барселоны» − удовлетворение. Все довольны.

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ksandvankneshas
В первом тайма так же мячом запендолили игроку МЮ. Без карточки, канеш.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нургалиев Разрешил
Ну, а как еще с игроками Барселоны поступать? Это за подкуп судьи всё
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KAIR. BISHKEK
Ответ ибрагим казрахметов
Х...Я мы ещё вернёмся,на этом величе Барсы не заканчивается, скольких таких мю мы наказывали вдоль поперек
В Лиге Конференции всё докажете. Там уровень Барсы оценят по достоинству
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ибрагим казрахметов
Х...Я мы ещё вернёмся,на этом величе Барсы не заканчивается, скольких таких мю мы наказывали вдоль поперек
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
василий иванов
вполне ясна! Игрок он может и классный, но человек гнилой. И ситуация с Роналду тоже как факт, сразу слился.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kaloyan Yalamov
И вообще это должна была быть второй желтой карточкой, ну да ладно ))
МЮ с победой
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tutto Putto
Бруну очень токсичный и противный футболист
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael Chikvashvili
Бруно Фернандеш нечистоплотный человек
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
E.P.L.
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Комментарий удален модератором
А что с лицом?)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Никита Васильев
Мертвая Барселона с поражением)
Даже болелы грязные у мю. От души поздравил, они все равно троллят, как будто 5-0 выиграли. Наверное как у чалсиманов не дает покоя 2009-2020?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Elyor Radjabov
Эмоции, понять, простить👍
Эмоции пусть с бернли и борнмутом показывает. 😅
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elyor Radjabov
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Грязный МЮ с победой)) заслужили
Эмоции, понять, простить👍
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ Никита Васильев
Мертвая Барселона с поражением)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Васильев
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Грязный МЮ с победой)) заслужили
Мертвая Барселона с поражением)
+20
-7
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Задняя поверхность бедра Дембеле
Грязный МЮ с победой)) заслужили
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий