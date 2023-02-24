14 комментариев

Причина такого поведения не ясна.

Хавбек «Юнайтед» Фред вел борьбу за мяч с Френки де Йонгом, когда эту парочку встретил Антони. Голландец решил нарисовать фол и рухнул на газон.

Игрок «Барселоны» потерял мяч и тот укатился в ноги Бруну Фернандешу, который не нашел лучшего способа от него избавиться, кроме как мощно пробить вперед. Туда, где уже лежал Де Йонг.

Ребра голландца точно выдержали удар, а вот нервы игроков «Барселоны» − нет. Бруну наблюдал за тем, как его одноклубники сдерживают реваншистский порыв каталонцев.

Больше других сатисфакции добивался Рональд Араухо и, возможно, она бы случилась, но вмешался Рафинья. Градус противодействия спал.

Бруну Фернандеш получил желтую карточку, игроки «Барселоны» − удовлетворение. Все довольны.