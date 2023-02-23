Помните победный гол Месси со штрафного в матче против «Лилля»?

Тогда многих удивило то, как Лео вывернул стопу опорной ноги. Кто-то даже сравнил ногу аргентинца с голеностопом Неймара, когда бразилец получил неприятную травму и выбыл из строя. В момент исполнения штрафного стопа Месси действительно выглядела жутковато.

Но поклонникам таланта аргентинца переживать не нужно. Такая манера исполнения для Месси совершенно естественна. Более того, Лионель тренировался и совершенствовал свою технику исполнения штрафного удара. Нападающий бил так и на тренировках «ПСЖ»:

Так же Месси бил штрафные в «Барселоне» и сборной:

Несколько лет назад газета Marca, чтобы успокоить фанатов с особенно тонкой душевной организацией, проанализировала то, как Месси бьет по мячу. Исследователи выяснили, что при выполнении штрафного удара нога Месси находится под углом в 50 градусов. Это означает, что аргентинец почти всей пяткой упирается в поле, прежде чем нанести удар по мячу. Такая манера исполнения придает Лео большую стабильность и контроль при ударе.

Спортивный врач Раджпал Брар тоже проанализировал технику аргентинца:

«Когда Месси наносит удар по мячу, он смещает бедро вправо, чтобы открыть свою левую ударную ногу. Он переносит весь свой вес на внешнюю сторону стопы опорной ноги. Затем, когда дело доходит непосредственно до удара, его нога движется слева направо. Что-то подобное происходит, когда человек получает растяжение лодыжки. Врачи называют это «инверсионным растяжением». Но Месси травму не получает. Он приучил себя и свое тело контролировать это движение».

Будьте спокойны: Месси не инопланетянин, он просто феноменальный спортсмен. И не пытайтесь повторить это дома!