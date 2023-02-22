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Легенда о легенде. Лео Месси осыпал комплиментами своего любимого теннисиста

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Лионель Месси Лионель Месси
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
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«Ты заслуживаешь каждой награды».

Суперзвезда тенниса Рафаэль Надаль вместе с Лионелем Месси был номинирован на престижную награду Laureus World Sportsman, которая вручается лучшему спортсмену года.

Когда шорт-лист претендентов был обнародован, в своих соцсетях Надаль сразу же обозначил, кого он видит победителем:

«Это большая честь быть снова номинированным на награду Laureus... но... в этом году... Вперед, Лео Месси, ты это заслужил», — написал теннисист у себя на странице.

Месси незамедлительно ответил на это заявление, выказав уважение своему талантливому сопернику:

«То, что такой великий спортсмен, как вы, ставит на меня, лишает меня дара речи. Большое спасибо, Рафа Надаль, ты заслуживаешь каждой награды за то, как ты борешься каждый раз, когда выходишь на корт. Ты достоин быть победителем, но у нас там еще много конкурентов, не так ли? Они все действительно заслужили Laureus в этом году».

Как и Месси в футболе, Надаль — самый результативный спортсмен в истории тенниса. Ни один игрок не выиграл больше титулов Большого шлема, чем он (22).

На награду всего 6 претендентов, и футбол там представляют 2 человека: Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

Максимум уважения.

3 комментария

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прощай Роналду
Однозначно Месси, хотя честно говоря достоин каждый из них, крутейшие спортсмены современности👍🏻💪🏻
+2
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Игорь Климов
Лео Месси получит этот приз в этом сезоне.
+2
-1
+1
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Мистер
Легенды! респкт им обоим!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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