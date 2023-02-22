🤯 🤩 Нейросеть связала футбольные бутсы с мировыми блокбастерами. Если вы дизайнер обуви, то пора менять профессию
Стоит приглядеться.
Похоже, что Jed.ai.master вышел за пределы разума и решил совместить несовместимое.
На этот раз он попытался связать самые популярные фильмы и сериалы с дизайном футбольных бутс.
Именно так, по мнению нейросети Midjourney, будет выглядеть игровая обувь, если в очередной серии ваши киногерои решат поиграть в футбол.
«Игра престолов».
«Очень странные дела».
«Рик и Морти».
«Гарри Поттер».
«Властелин колец».
«Игра в кальмара».
«Во все тяжкие».
«Ходячие мертвецы». Шутки про РПЛ в студию!
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