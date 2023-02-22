🤯 🤩 Нейросеть связала футбольные бутсы с мировыми блокбастерами. Если вы дизайнер обуви, то пора менять профессию

Стоит приглядеться.

Похоже, что Jed.ai.master вышел за пределы разума и решил совместить несовместимое.

На этот раз он попытался связать самые популярные фильмы и сериалы с дизайном футбольных бутс.

Именно так, по мнению нейросети Midjourney, будет выглядеть игровая обувь, если в очередной серии ваши киногерои решат поиграть в футбол.

«Игра престолов».

«Очень странные дела».

«Рик и Морти».

«Гарри Поттер».

«Властелин колец».

«Игра в кальмара».

«Во все тяжкие».

«Ходячие мертвецы». Шутки про РПЛ в студию!