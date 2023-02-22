😲 «100 миллионов евро - слишком мало за него». Фанаты в восторге от игры Хвичи. Его последний голевой пас - сказка 💎

Но не забил пенальти!

Выступления Хвичи Кварацхелии продолжают сводить с ума любителей футбола.

На этот раз, грузинский футболист оформил потрясающий голевой пас в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт Ф» - «Наполи».

Только взгляните на этот прием мяча!

Одно касание и разворот.

Голевой пас пяткой.

💭 «Он и Феликс - самые приятные игроки. Они напоминают мне футболистов эпохи 00-х».

💭 «Кварацхелия относится к редкой породе футболистов, обладающих скоростью, техникой и завершением».

💭 «Он феноменален. Но почему Каррагер думает, что он перейдет в «Реал», это смешно. На его позиции есть Винисиус. Да, это одна из немногих команд, которые могут себе его позволить, но было бы странно, если б они решили его купить».

💭 «100 миллионов евро - слишком мало за него».