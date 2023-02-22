😲 «100 миллионов евро - слишком мало за него». Фанаты в восторге от игры Хвичи. Его последний голевой пас - сказка 💎
Но не забил пенальти!
Выступления Хвичи Кварацхелии продолжают сводить с ума любителей футбола.
На этот раз, грузинский футболист оформил потрясающий голевой пас в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт Ф» - «Наполи».
Только взгляните на этот прием мяча!
Одно касание и разворот.
Голевой пас пяткой.
💭 «Он и Феликс - самые приятные игроки. Они напоминают мне футболистов эпохи 00-х».
💭 «Кварацхелия относится к редкой породе футболистов, обладающих скоростью, техникой и завершением».
💭 «Он феноменален. Но почему Каррагер думает, что он перейдет в «Реал», это смешно. На его позиции есть Винисиус. Да, это одна из немногих команд, которые могут себе его позволить, но было бы странно, если б они решили его купить».
💭 «100 миллионов евро - слишком мало за него».
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