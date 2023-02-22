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😲 «100 миллионов евро - слишком мало за него». Фанаты в восторге от игры Хвичи. Его последний голевой пас - сказка 💎

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Но не забил пенальти!

Выступления Хвичи Кварацхелии продолжают сводить с ума любителей футбола.

На этот раз, грузинский футболист оформил потрясающий голевой пас в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт Ф» - «Наполи».

Только взгляните на этот прием мяча!

Одно касание и разворот.

Голевой пас пяткой.

💭 «Он и Феликс - самые приятные игроки. Они напоминают мне футболистов эпохи 00-х».

💭 «Кварацхелия относится к редкой породе футболистов, обладающих скоростью, техникой и завершением».

💭 «Он феноменален. Но почему Каррагер думает, что он перейдет в «Реал», это смешно. На его позиции есть Винисиус. Да, это одна из немногих команд, которые могут себе его позволить, но было бы странно, если б они решили его купить».

💭 «100 миллионов евро - слишком мало за него».

6 комментариев

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Korsantes Ber
Ответ Стальной Вилли
100 может и мало по нынешним ценникам, и пас классный, но до этого он пенальти не забил, и 1 на 1 не забил
Нечего бывает! У Хвича 28 результативных действии в 25 играх за Наполи, 12 голов, 13 голевых, 3 заработаных пенальти
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Виктор Войнов
Ответ Стальной Вилли
Нет. Не напомню. И это не отменяет факта того что было вчера помимо класного паса.
У вас видимо всегда стакан полупустой...
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Стальной Вилли
Ответ Виктор Войнов
Может напомните, какой игрок , забил всё пенальти за карьеру и использовал голевые шансы на 100% ?
Нет. Не напомню. И это не отменяет факта того что было вчера помимо класного паса.
0
-1
-1
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crazy_elky
Да, судя по тому "видео с частотой 1 кадр в 3 секунды", пас и правда хорош!
+4
0
+4
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Виктор Войнов
Ответ Стальной Вилли
100 может и мало по нынешним ценникам, и пас классный, но до этого он пенальти не забил, и 1 на 1 не забил
Может напомните, какой игрок , забил всё пенальти за карьеру и использовал голевые шансы на 100% ?
+3
0
+3
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Стальной Вилли
100 может и мало по нынешним ценникам, и пас классный, но до этого он пенальти не забил, и 1 на 1 не забил
+3
-4
-1
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