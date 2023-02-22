Гаспачо
Блог

😖 «Это позорище». Английские фанаты в ужасе от беспомощности «Ливерпуля». Похоже, что «Реал» просто выше уровнем

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ливерпуль Ливерпуль
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

Вчерашний аттракцион под названием «Ливерпуль» - «Реал Мадрид» отрезвил многих любителей английского футбола, которые почувствовали превосходство АПЛ над другими лигами.

Сумасшедший камбэк мадридского «Реала» на «Энфилде» принес «незабываемые» впечатления болельщикам красных.

💭 «Как только я увидел Гомеса в составе, то понял, что наша защита будет ужасной, и мы проиграем игру. Клоппа следует уволить. Позор!».

💭 «Болельщики «Ливерпуля» имели наглость сказать, что ВВД - величайший защитник в истории, но у него было лишь полтора хороших сезона, а теперь он позорится каждую неделю».

💭 «Сегодня вечером мы были главным посмешищем в мире! Я просто хочу исчезнуть! У меня сложилось впечатление, что мы были командой U14 или что «Реал Мадрид» тренировался! Это позорище.

💭 «Поздравляю «Ливерпуль» с двумя голами!».

💭 «Ла Лига сильнее нефтяной лиги».

Зато после второго гола «Ливерпуля» можно было наблюдать это:

«АПЛ на несколько миль опережает лучшие команды Ла Лиги - вот вам доказательства».

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Clockwork_Scouser
А причём здесь сравнение АПЛ и Ла Лиги? В ЛаЛиге 2,5 команды борющиеся за чемпионство, тогда как в АПЛ вечное веселье. Очень глупое изречение - "отрезвил многих любителей английского футбола, которые почувствовали превосходство АПЛ над другими лигами."

Многие адекватные люди так и считают. Это во-первых. Во вторых, чего многие ждали от разобранного Ливерпуля, у которого мало того, что проблемы с составом, так ещё и внутри клуба происходит разлад во всех сферах, начиная с руководства?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ну, вторая команда в турнирной таблице в Ла Лиги, ожидаемо разгромила восьмую команду из АПЛ.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
Про ВВД полностью согласен,средний защ на уровне Араухо,которого так-же пиарят глоры банкрота
Помню портовый🤡стивя ставил Вандейка выше легендарного Рамоса,называя испанца защем среднего уровня,а в итоге кэп до сих пор держит топ уровень и спасает звездный Псж от разгрома,а голандца уже свои же фаны опускают)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Real_v_dushe
«АПЛ на несколько миль опережает лучшие команды Ла Лиги - вот вам доказательства». - эпичный пост, покруче ригоберки будет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bleck Ridermen
Что значит похоже 🤔, Реал однозначно выше уровнем , только тугодум будет утверждать обратное !
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кучер
Ливер очень долгое время был на вершине, каждый сезон боролся за различные награды. Спады бывают у всех, а у некоторых десятилетиями. Главное, чтобы этот спад не затянулся.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий