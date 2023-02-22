😖 «Это позорище». Английские фанаты в ужасе от беспомощности «Ливерпуля». Похоже, что «Реал» просто выше уровнем
Вчерашний аттракцион под названием «Ливерпуль» - «Реал Мадрид» отрезвил многих любителей английского футбола, которые почувствовали превосходство АПЛ над другими лигами.
Сумасшедший камбэк мадридского «Реала» на «Энфилде» принес «незабываемые» впечатления болельщикам красных.
💭 «Как только я увидел Гомеса в составе, то понял, что наша защита будет ужасной, и мы проиграем игру. Клоппа следует уволить. Позор!».
💭 «Болельщики «Ливерпуля» имели наглость сказать, что ВВД - величайший защитник в истории, но у него было лишь полтора хороших сезона, а теперь он позорится каждую неделю».
💭 «Сегодня вечером мы были главным посмешищем в мире! Я просто хочу исчезнуть! У меня сложилось впечатление, что мы были командой U14 или что «Реал Мадрид» тренировался! Это позорище.
💭 «Поздравляю «Ливерпуль» с двумя голами!».
💭 «Ла Лига сильнее нефтяной лиги».
Зато после второго гола «Ливерпуля» можно было наблюдать это:
«АПЛ на несколько миль опережает лучшие команды Ла Лиги - вот вам доказательства».
Многие адекватные люди так и считают. Это во-первых. Во вторых, чего многие ждали от разобранного Ливерпуля, у которого мало того, что проблемы с составом, так ещё и внутри клуба происходит разлад во всех сферах, начиная с руководства?
Помню портовый🤡стивя ставил Вандейка выше легендарного Рамоса,называя испанца защем среднего уровня,а в итоге кэп до сих пор держит топ уровень и спасает звездный Псж от разгрома,а голандца уже свои же фаны опускают)