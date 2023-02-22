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«Реал» разнес «Ливерпуль»: собрали лучшие реакции соцсетей на избиение «красных» на «Энфилде»

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Такого разгрома «мерсисайдцев» на домашнем стадионе еще не было.

«Ливерпуль» уже провалил сезон – вылетел из всех кубков, а в АПЛ идет 8-м, но ЛЧ оставляла призрачную надежду на чудо, хоть и было боязно.

К 15-й минуте «красные» повели 2:0 после ошибки Куртуа, но затем включился Винисиус.

Вскоре Алиссон нашел в гетрах записки Лориса Кариуса и ответил любезностью на ошибку Куртуа.

В начале второго тайма «Реал быстро забил, и началось.

Карло Анчелотти вновь показал уровень

А Пеп говорил!

Обидные 2:5 без каких-то шансов на успех во втором матче.

2 комментария

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Real_v_dushe
http://risovach.ru/upload/2014/09/mem/tom-kruz_62407842_orig_.jpeg
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Софья Хороброва
в 10ый раз вытерли пижонов
+1
-6
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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