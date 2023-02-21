«Я играл против Лэмпарда, Джеррарда, но этот парень был другим». Лука Модрич назвал легенду «Барселоны» сложнейшим соперником в карьере

Уважение!

Лука Модрич назвал сильнейшего соперника, с которым ему приходилось встречаться в карьере, в разговоре с Рио Фердинандом из BT Sport в специальном выпуске «Behind the Lines»:

«Я всегда говорю ― Иньеста, потому что от него было очень сложно защищаться. Он играл слева, я играл справа, и когда мы играли против «Барсы», это было очень сложно. [Он был] так хорош с мячом, моментально принимал решения. Я играл против многих великих игроков в Англии, таких как Лэмпард, Джеррард, но этот парень был другим».

Модрич и Иньеста много раз встречались друг с другом за свою карьеру, как в Ла Лиге, так и на международной арене. Они оба определенно являются величайшими полузащитниками своего поколения, и их противостояние на поле запомнится на долгие годы.