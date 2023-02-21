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Обновленный рейтинг Opta: «Бавария» – сильнейший клуб мира, «ПСЖ» не попал в 10-ку, «Барселона» – на 4-м месте, «Реал», «МЮ» и «Ливерпуль» еще ниже

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ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

«Наполи» в лидерах.

Opta – британская компания, занимающаяся спортивной аналитикойб собирающая и анализирующая сотник различных статистических показателей.

Рейтинг сильнейших клубов обновляется каждую неделю – он учитывает не только количество набранных очков и место в таблице, но другие важнейшие показатели игры команд.

В обновленном рейтинге первую тройку заняли «Бавария», Манчестер Сити» и «Наполи».

 

12 комментариев

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anti4ex
Тод Боули скоро купит этот рейтинг!
0
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dqbm6xkz72
пусть будет так в конце сезон реал опять все выиграет
0
0
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Ronixs
Ответ белошип
35-26 14-5 101-97 Исторически Реал хозяин судейского середняка)
зачем ты пишешь никому непонятные циферки.Дождись очередного Класико и поймёшь,кто чей хозяин.Ну или вспомни последнее,можешь на таблицу глянуть.Образовывайся короче,это полезно.
+1
-1
0
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белошип
Ответ Karl0709
Всё правильно Реал Мадрид всегда ниже Барселоны.
35-26
14-5
101-97
Исторически Реал хозяин судейского середняка)
+2
-3
-1
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Falsegoalkeeper
Ответ Ахма Начоо
Вопрос в том какой период времени береться, если последний год с нынешнего дня думаю Ливерпуль выше Арсенала но если посмотреть на статистику в конце этого сезона то Ливерпуль может и вылетит из десятки.
Ну кажется исходя из рейтинга свежие данные. Может конечно у них взвешивание по времени. То есть считают за последние 5 лет, но с каждым новым сезоном дают больший вес чем с предыдущими. Тогда вполне возможно
+1
0
+1
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Amigo88
Я слышалб что Word подчёркивает опечаткик, если скопироватm в него текстю Кто-нибудьб пробовал, ребят?
+6
0
+6
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Karl0709
Всё правильно Реал Мадрид всегда ниже Барселоны.
+1
-3
-2
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Руслан Чесебиев
Какой то не логичный рейтинг
0
0
0
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red hikkikomori
Есть новость поважнее непонятных рейтингов : у Фила Джонса сегодня ДР, поздравляю легенду!
+4
0
+4
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Ахма Начоо
Ответ Falsegoalkeeper
Ливерпуль выше Арсенала?
Вопрос в том какой период времени береться, если последний год с нынешнего дня думаю Ливерпуль выше Арсенала но если посмотреть на статистику в конце этого сезона то Ливерпуль может и вылетит из десятки.
0
-1
-1
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QWertY
Ливер🤣🤣🤣
Где тогда Брайтон и Фулхэм?)
+1
-2
-1
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Falsegoalkeeper
Ливерпуль выше Арсенала?
+12
0
+12
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