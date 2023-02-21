Обновленный рейтинг Opta: «Бавария» – сильнейший клуб мира, «ПСЖ» не попал в 10-ку, «Барселона» – на 4-м месте, «Реал», «МЮ» и «Ливерпуль» еще ниже

«Наполи» в лидерах.

Opta – британская компания, занимающаяся спортивной аналитикойб собирающая и анализирующая сотник различных статистических показателей.

Рейтинг сильнейших клубов обновляется каждую неделю – он учитывает не только количество набранных очков и место в таблице, но другие важнейшие показатели игры команд.

В обновленном рейтинге первую тройку заняли «Бавария», Манчестер Сити» и «Наполи».