Как совместить свидание и просмотр футбола? Решение нашли и уже опробовали на Дне святого Валентина - это гениально!

И рыбку съели девушки. И футбол мальчики посмотрели.

Компания Betclic организовала специальный ужин 14 февраля 2023 года – в этот день в Париже «ПСЖ» принимал «Баварию», что явно сильно огорчило болельщиков обеих команд. Ведь в День святого Валентина многие ходят в рестораны со вторыми половинками, которые не всегда рады, когда во время свидания мужчина смотрит футбол на телефоне.

Решение оказалось простым и в то же время гениальным – ужин состоит из 10 блюд, которые подаются в зависимости от событий матча и содержат информацию о происходящем на поле – будь то гол, опасный удар в девятку или проверка VAR.

Впереди 8 марта, и именно в этот день «Бавария» и «ПСЖ» сыграют ответный матч. Пора брать на заметку.