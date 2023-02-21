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Как совместить свидание и просмотр футбола? Решение нашли и уже опробовали на Дне святого Валентина - это гениально!

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И рыбку съели девушки. И футбол мальчики посмотрели.

Компания Betclic организовала специальный ужин 14 февраля 2023 года – в этот день в Париже «ПСЖ» принимал «Баварию», что явно сильно огорчило болельщиков обеих команд. Ведь в День святого Валентина многие ходят в рестораны со вторыми половинками, которые не всегда рады, когда во время свидания мужчина смотрит футбол на телефоне.

Решение оказалось простым и в то же время гениальным – ужин состоит из 10 блюд, которые подаются в зависимости от событий матча и содержат информацию о происходящем на поле – будь то гол, опасный удар в девятку или проверка VAR.

Впереди 8 марта, и именно в этот день «Бавария» и «ПСЖ» сыграют ответный матч. Пора брать на заметку.

1 комментарий

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Бестрофейник 19/20
Смотрели как Бавария любит ПСЖ
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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