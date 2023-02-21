«Добро пожаловать в Ливерпуль»! Фанаты «красных» устроили фейерверк-шоу прямо возле отеля «Реала»🧨🎇🎆

Это давняя любовь.

«Реал» прибыл в Ливерпуль за день до матча, чтобы переночевать в Англии. Фанаты «Ливерпуля» не преминули возможностью устроить им «спокойную ночь».

Вот так выглядело небо возле отеля «Реала» этой ночью.

Впрочем, фанаты Мадрида в соцсетях на эту новость ответили несколькими знаковыми фотографиями.

Напомним, в финале Лиги чемпионов прошлого сезона «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.