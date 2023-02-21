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«Добро пожаловать в Ливерпуль»! Фанаты «красных» устроили фейерверк-шоу прямо возле отеля «Реала»🧨🎇🎆

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Это давняя любовь.

«Реал» прибыл в Ливерпуль за день до матча, чтобы переночевать в Англии. Фанаты «Ливерпуля» не преминули возможностью устроить им «спокойную ночь».

Вот так выглядело небо возле отеля «Реала» этой ночью.

Впрочем, фанаты Мадрида в соцсетях на эту новость ответили несколькими знаковыми фотографиями.

Напомним, в финале Лиги чемпионов прошлого сезона «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.

3 комментария

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Mustang Shelby
Где полиция Ливерпуля??? Раз так, тогда мы в Мадриде сделаем также обрадуем их
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Sergey Troshin
Мадриду надо было из окон отеля показать 2 кубка ЛЧ , которые они взяли с ливером и сказать спасибо за поздравления
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Harut Hovsepyan
Сейчас тут местные "фанаты" и без фотографий разъяснят ливерпульцам, что да как))
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+1
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