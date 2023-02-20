Жозе Моуринью объяснил, почему ни Криштиану, ни Месси не являются лучшими в истории футбола

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает Роналдо Назарио лучшим футболистом всех времен, опережающим и Криштиану Роналду, и Лионеля Месси.

Португалец и аргентинец более 10 лет были на вершине международного футбола, оспаривая между собой пальму первенства.

Однако, по мнению Моуринью, ни один из них не может считаться лучшим футболистом в истории.

«Лучший – Роналдо, феномен. У Криштиану Роналду и Лео Месси долгие карьеры, они оставались на вершине 15 лет, но если мы говорим именно о таланте и о мастерстве, то никто из них не превзошел Роналдо», - заявил португальский тренер LiveScore.

«Когда он играл за «Барселону» с Бобби Робсоном, то я понял, что он лучший футболист, когда-либо выходивший на поле. Травмы убили карьеру, которая могла стать еще более невероятной, но талант того 19-летнего парня был чем-то неповторимым».

Роналдо отыграл за каталонцев всего один сезон в 1996/97, но забил 47 голов в 49 матчах и помог «Барселоне» завоевать три трофея в той кампании.

Подписав Роналдо за рекордную на тот момент сумму 13,2 млн фунтов, «Барселона» продала его миланскому «Интеру» за 19,5 млн, установив новый трансферный рекорд.

После того, как Роналдо привел Бразилию к пятой победе на чемпионате мира в 2002 году, он перешел в «Реал Мадрид», где успешно возобновил свою карьеру, но несколько лет спустя снова возникли проблемы со здоровьем.

Бразилец провел год в «Милане», а после отправился домой в Бразилию, в «Коринтианс», где отыграл три года, прежде чем повесить бутсы на гвоздь.