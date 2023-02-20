Жозе Моуринью объяснил, почему ни Криштиану, ни Месси не являются лучшими в истории футбола
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает Роналдо Назарио лучшим футболистом всех времен, опережающим и Криштиану Роналду, и Лионеля Месси.
Португалец и аргентинец более 10 лет были на вершине международного футбола, оспаривая между собой пальму первенства.
Однако, по мнению Моуринью, ни один из них не может считаться лучшим футболистом в истории.
«Лучший – Роналдо, феномен. У Криштиану Роналду и Лео Месси долгие карьеры, они оставались на вершине 15 лет, но если мы говорим именно о таланте и о мастерстве, то никто из них не превзошел Роналдо», - заявил португальский тренер LiveScore.
«Когда он играл за «Барселону» с Бобби Робсоном, то я понял, что он лучший футболист, когда-либо выходивший на поле. Травмы убили карьеру, которая могла стать еще более невероятной, но талант того 19-летнего парня был чем-то неповторимым».
Роналдо отыграл за каталонцев всего один сезон в 1996/97, но забил 47 голов в 49 матчах и помог «Барселоне» завоевать три трофея в той кампании.
Подписав Роналдо за рекордную на тот момент сумму 13,2 млн фунтов, «Барселона» продала его миланскому «Интеру» за 19,5 млн, установив новый трансферный рекорд.
После того, как Роналдо привел Бразилию к пятой победе на чемпионате мира в 2002 году, он перешел в «Реал Мадрид», где успешно возобновил свою карьеру, но несколько лет спустя снова возникли проблемы со здоровьем.
Бразилец провел год в «Милане», а после отправился домой в Бразилию, в «Коринтианс», где отыграл три года, прежде чем повесить бутсы на гвоздь.
Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона назвал бразильца Роналдо самым талантливым игроком всех времен.
"Должен сказать, что Роналдо стал бы величайшим игроком в истории футбола, если бы ему не помешали травмы. <...> Когда Рони получил травму в Риме (играя за миланский "Интер" против "Лацио" в Кубке Италии — Прим. ред.), это стало ударом для всех, кто хоть раз бил по мячу. Я увидел его лицо и сказал: "Господи, не лишай нас возможности наблюдать за игрой этого великого футболиста", — сказал Марадона в эфире телеканала Telesur. Интервью 2018 .
Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона назвал бразильца Роналдо самым талантливым игроком всех времен.
"Должен сказать, что Роналдо стал бы величайшим игроком в истории футбола, если бы ему не помешали травмы. <...> Когда Рони получил травму в Риме (играя за миланский "Интер" против "Лацио" в Кубке Италии — Прим. ред.), это стало ударом для всех, кто хоть раз бил по мячу. Я увидел его лицо и сказал: "Господи, не лишай нас возможности наблюдать за игрой этого великого футболиста", — сказал Марадона в эфире телеканала Telesur.
Но самое главное, Месси лучший в истории по фактам, а не по словам людей) Дриблинг - единственное в чем Роналдо может противостоять Лео, но самые крутые обводки Роналдо совршал против Кампостел, в то время как Месси обвел весь Реал в полуфинале ЛЧ.
Это может показаться странным, ведь я аргентинец, а он бразилец, но именно Роналдо был моим героем. Он лучший нападающий, которого я когда-либо видел. Он был удивительно быстр, с филигранной техникой и убийственной точности ударами.
Для меня Роналдо — величайший. Он был так же хорош, как Пеле, Марадона или любой другой, кого называют лучшим в истории. А лично для меня — на первом месте. Нет никого похожего на него. Никто не повлиял на футбол и игроков моего поколения больше, чем Роналдо. У меня вся комната была обклеена плакатами с ним. Он был тем, кем хотел стать я: парнем, который менял ситуацию на поле. Я много изучал его игру, пытался понять движения и верю, что это помогло мне стать отличным игроком.
В молодости его уровень был настолько космическим, что относительно него даже Лео Месси просто очень хороший игрок. «Роналдо – лучший в истории. Он невероятен. Он волшебник. Я всегда задавался вопросом, как он это делает. До сих пор не знаю, но то, что делал он, никто не способен повторить», – говорил поигравший с Лео Самюэль Это’О.
Аргентинец Игуаин: Я до сих пор могу многому научиться, пересматривая повторы его игр. Могу с уверенностью сказать, что никогда не отступлю от своих убеждений, считая именно «зубастика» величайшим игроком. Просмотр поединков с его участием помогает мне стать лучше», — признался аргентинский бомбардир
На 10 таких восторженных отзывов о Роналдо можно найти 200 штук о Месси.
Пока на футбольной карте не засияла звезда Лионеля Месси, никто не был готов повторить то, что делал Роналдо. Лео также быстро работает с мячом. Только он один способен повторять на поле то, что делал «Феномен», — считает Оскар Гарсия.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zina11/2990788.html
Робсон видел Пеле и считал, что тот Роналдо был даже круче. «Я играл в сборной Англии с Билли Райтом, Джонни Хейнсом и Бобби Чарльтоном, пока меня не вытеснил из основы парнишка по имени Бобби Мур. Я тренировал великих игроков – Терри Бутчера, Брайана Робсона, Пола Гаскойна, Ромарио, Гари Линекера и Алана Ширера. В моих командах играли молодые Руд ван Нистелрой и Луиш Фигу, я регулярно тягался с Клафом и Фергюсоном, вылетал со сборной с ЧМ из-за руки Диего Марадоны. Конкуренция за лучшего игрока, которого я когда-либо видел, невероятно суровая. Этот игрок – бразилец Роналдо», – сказал сэр Бобби