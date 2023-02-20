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Жозе Моуринью объяснил, почему ни Криштиану, ни Месси не являются лучшими в истории футбола

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает Роналдо Назарио лучшим футболистом всех времен, опережающим и Криштиану Роналду, и Лионеля Месси.

Португалец и аргентинец более 10 лет были на вершине международного футбола, оспаривая между собой пальму первенства.

Однако, по мнению Моуринью, ни один из них не может считаться лучшим футболистом в истории.

«Лучший – Роналдо, феномен. У Криштиану Роналду и Лео Месси долгие карьеры, они оставались на вершине 15 лет, но если мы говорим именно о таланте и о мастерстве, то никто из них не превзошел Роналдо», - заявил португальский тренер LiveScore.

«Когда он играл за «Барселону» с Бобби Робсоном, то я понял, что он лучший футболист, когда-либо выходивший на поле. Травмы убили карьеру, которая могла стать еще более невероятной, но талант того 19-летнего парня был чем-то неповторимым».

Роналдо отыграл за каталонцев всего один сезон в 1996/97, но забил 47 голов в 49 матчах и помог «Барселоне» завоевать три трофея в той кампании.

Подписав Роналдо за рекордную на тот момент сумму 13,2 млн фунтов, «Барселона» продала его миланскому «Интеру» за 19,5 млн, установив новый трансферный рекорд.

После того, как Роналдо привел Бразилию к пятой победе на чемпионате мира в 2002 году, он перешел в «Реал Мадрид», где успешно возобновил свою карьеру, но несколько лет спустя снова возникли проблемы со здоровьем.

Бразилец провел год в «Милане», а после отправился домой в Бразилию, в «Коринтианс», где отыграл три года, прежде чем повесить бутсы на гвоздь.

34 комментария

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Экспертное мнение
Ответ Serega Krg
Статистику лично подсчитал ?) Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона назвал бразильца Роналдо самым талантливым игроком всех времен. "Должен сказать, что Роналдо стал бы величайшим игроком в истории футбола, если бы ему не помешали травмы. <...> Когда Рони получил травму в Риме (играя за миланский "Интер" против "Лацио" в Кубке Италии — Прим. ред.), это стало ударом для всех, кто хоть раз бил по мячу. Я увидел его лицо и сказал: "Господи, не лишай нас возможности наблюдать за игрой этого великого футболиста", — сказал Марадона в эфире телеканала Telesur. Интервью 2018 .
Нашел кого слушать)) Марадона первым выступал против Скалони, в итоге что? Показатель тоже мне) Если бы не травмы? Так можно про всех сказать, Серега, если бы ты не строчил тут никому ненужные комментарии, тоже стал бы лучшим в истории футбола)
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Serega Krg
Ответ Raybar
ну собери все мнения , все равно 95+% за Месси
Статистику лично подсчитал ?)

Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона назвал бразильца Роналдо самым талантливым игроком всех времен.

"Должен сказать, что Роналдо стал бы величайшим игроком в истории футбола, если бы ему не помешали травмы. <...> Когда Рони получил травму в Риме (играя за миланский "Интер" против "Лацио" в Кубке Италии — Прим. ред.), это стало ударом для всех, кто хоть раз бил по мячу. Я увидел его лицо и сказал: "Господи, не лишай нас возможности наблюдать за игрой этого великого футболиста", — сказал Марадона в эфире телеканала Telesur. Интервью 2018 .
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Serega Krg
Марадона назвал самого талантливого футболиста в истории. Интервью 2018 года .

Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона назвал бразильца Роналдо самым талантливым игроком всех времен.

"Должен сказать, что Роналдо стал бы величайшим игроком в истории футбола, если бы ему не помешали травмы. <...> Когда Рони получил травму в Риме (играя за миланский "Интер" против "Лацио" в Кубке Италии — Прим. ред.), это стало ударом для всех, кто хоть раз бил по мячу. Я увидел его лицо и сказал: "Господи, не лишай нас возможности наблюдать за игрой этого великого футболиста", — сказал Марадона в эфире телеканала Telesur.
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Экспертное мнение
Ответ Serega Krg
Не смеши пожалуйста) особенно про 200.
Никто из них не называет лучшим в истории Роналдо, а просто восхищаются. Но вот по Месси совсем другая картина, там под 200-500 независимых футбольных специалистов, экспертов его именно называют лучшим в истории.

Но самое главное, Месси лучший в истории по фактам, а не по словам людей) Дриблинг - единственное в чем Роналдо может противостоять Лео, но самые крутые обводки Роналдо совршал против Кампостел, в то время как Месси обвел весь Реал в полуфинале ЛЧ.
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Raybar
Ответ Serega Krg
Лучший игрок, с которым я когда-либо играл? Это Роналдо, Эль Феномено. Я видел, как он делал вещи, которые никто другой никогда не сможет повторить. В молодости его уровень был настолько космическим, что относительно него даже Лео Месси просто очень хороший игрок. «Роналдо – лучший в истории. Он невероятен. Он волшебник. Я всегда задавался вопросом, как он это делает. До сих пор не знаю, но то, что делал он, никто не способен повторить», – говорил поигравший с Лео Самюэль Это’О. Аргентинец Игуаин: Я до сих пор могу многому научиться, пересматривая повторы его игр. Могу с уверенностью сказать, что никогда не отступлю от своих убеждений, считая именно «зубастика» величайшим игроком. Просмотр поединков с его участием помогает мне стать лучше», — признался аргентинский бомбардир
ну собери все мнения , все равно 95+% за Месси
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Serega Krg
Ответ Raybar
у фанов кринжа теперь новая тактика, "опускаем" и месси и роналду, главное "принизить" месси
Кому Криро нужен кроме Месси наярщиков?) Вам Месси поклонникам и нужен как раз больше всех Криро)
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Serega Krg
Лионель Месси:
Это может показаться странным, ведь я аргентинец, а он бразилец, но именно Роналдо был моим героем. Он лучший нападающий, которого я когда-либо видел. Он был удивительно быстр, с филигранной техникой и убийственной точности ударами.
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Serega Krg
Златан :

Для меня Роналдо — величайший. Он был так же хорош, как Пеле, Марадона или любой другой, кого называют лучшим в истории. А лично для меня — на первом месте. Нет никого похожего на него. Никто не повлиял на футбол и игроков моего поколения больше, чем Роналдо. У меня вся комната была обклеена плакатами с ним. Он был тем, кем хотел стать я: парнем, который менял ситуацию на поле. Я много изучал его игру, пытался понять движения и верю, что это помогло мне стать отличным игроком.
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Serega Krg
Ответ Экспертное мнение
Факты будут? Или ничего кроме щенячьего восторга? На 10 таких восторженных отзывов о Роналдо можно найти 200 штук о Месси.
Не смеши пожалуйста) особенно про 200.
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Serega Krg
Ответ Raybar
«Мне посчастливилось играть с Роналдо. Я прекрасно помню, с какой легкостью он отличался голами, как быстр он был в те годы. Уже после первых тренировок был заметен невероятный потенциал этого футболиста. Было понимание, что его ждет огромное будущее. У него всегда было дружелюбное отношение ко всем своим партнерам, он часто улыбался. Пока на футбольной карте не засияла звезда Лионеля Месси, никто не был готов повторить то, что делал Роналдо. Лео также быстро работает с мячом. Только он один способен повторять на поле то, что делал «Феномен», — считает Оскар Гарсия.
Лучший игрок, с которым я когда-либо играл? Это Роналдо, Эль Феномено. Я видел, как он делал вещи, которые никто другой никогда не сможет повторить.

В молодости его уровень был настолько космическим, что относительно него даже Лео Месси просто очень хороший игрок. «Роналдо – лучший в истории. Он невероятен. Он волшебник. Я всегда задавался вопросом, как он это делает. До сих пор не знаю, но то, что делал он, никто не способен повторить», – говорил поигравший с Лео Самюэль Это’О.

Аргентинец Игуаин: Я до сих пор могу многому научиться, пересматривая повторы его игр. Могу с уверенностью сказать, что никогда не отступлю от своих убеждений, считая именно «зубастика» величайшим игроком. Просмотр поединков с его участием помогает мне стать лучше», — признался аргентинский бомбардир
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Экспертное мнение
Ответ Serega Krg
. В молодости его уровень был настолько космическим, что относительно него даже Лео Месси просто очень хороший игрок. «Роналдо – лучший в истории. Он невероятен. Он волшебник. Я всегда задавался вопросом, как он это делает. До сих пор не знаю, но то, что делал он, никто не способен повторить», – говорил поигравший с Лео Самюэль Это’О. Я до сих пор могу многому научиться, пересматривая повторы его игр. Могу с уверенностью сказать, что никогда не отступлю от своих убеждений, считая именно «зубастика» величайшим игроком. Просмотр поединков с его участием помогает мне стать лучше», — признался аргентинский бомбардир. Игуаин
Факты будут? Или ничего кроме щенячьего восторга?
На 10 таких восторженных отзывов о Роналдо можно найти 200 штук о Месси.
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Raybar
Ответ Serega Krg
«Я работал в «Барселоне», когда Лео Месси был на пике, но все равно не видел никого лучше Роналдо. Он вытворял невероятные вещи на «Камп Ноу», но еще более невозможные приемы мы видели на каждой тренировке. Никто не мог его остановить. Оскар Гарсия
«Мне посчастливилось играть с Роналдо. Я прекрасно помню, с какой легкостью он отличался голами, как быстр он был в те годы. Уже после первых тренировок был заметен невероятный потенциал этого футболиста. Было понимание, что его ждет огромное будущее. У него всегда было дружелюбное отношение ко всем своим партнерам, он часто улыбался.

Пока на футбольной карте не засияла звезда Лионеля Месси, никто не был готов повторить то, что делал Роналдо. Лео также быстро работает с мячом. Только он один способен повторять на поле то, что делал «Феномен», — считает Оскар Гарсия.
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FEF2
Когда Роналдо перешел в Интер, то тащил атаку в одиночку, а команда смело сидела в автобусе. Никто больше на такое не был способен.
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Serega Krg
Ответ Raybar
в те времена неевропейцам ЗМ не давали, Но в середине 1990-х редакция журнала France Football под давлением болельщиков изменила правила. Теперь взять трофей мог любой футболист европейского клуба – независимо от национальности. И в 1995 году «Золотой мяч» вручили либерийскому форварду «Милана» Джорджу Веа.А в 1996-м, в 10-летнюю годовщину победы Аргентины на ЧМ, французы решили устранить несправедливость и вне конкурса отметить самого яркого игрока мексиканского турнира.В 2014 году награду получил и Пеле. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zina11/2990788.html
Вот именно что ему дали ее как утешительный приз вместе с Марадоной. Так что стата вещь довольно не объективная в мерилах лучшего игрока в истории
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прощай Роналду
Ответ Tiestorzn17
Пиковый Роналдиньо сильнее зубастого был. Тот вообще игры в одиночку выигрывал, сильнее индивидуального игрока не было.
А Зубастик по твоему лошара что ли? РоналдО разрывал всё и всех, Рональдиньо просто делал это красиво 👏🏻💪🏻👍🏻
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Raybar
у фанов кринжа теперь новая тактика, "опускаем" и месси и роналду, главное "принизить" месси
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Serega Krg
Ответ Василий Чеботарев
Походу жозе немного ебнулся
. В молодости его уровень был настолько космическим, что относительно него даже Лео Месси просто очень хороший игрок. «Роналдо – лучший в истории. Он невероятен. Он волшебник. Я всегда задавался вопросом, как он это делает. До сих пор не знаю, но то, что делал он, никто не способен повторить», – говорил поигравший с Лео Самюэль Это’О. Я до сих пор могу многому научиться, пересматривая повторы его игр. Могу с уверенностью сказать, что никогда не отступлю от своих убеждений, считая именно «зубастика» величайшим игроком. Просмотр поединков с его участием помогает мне стать лучше», — признался аргентинский бомбардир. Игуаин
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прощай Роналду
Ответ Василий Чеботарев
Походу жозе немного ебнулся
Причём не только головой🤣
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Raybar
Ответ Serega Krg
Школьники которые начали смотреть футбол с Месси и Криро никогда этого не поймут) везде свою стату пишут . У Марадоны и Пеле даже одного ЗМ нет и это не мешает многим считать их лучшими
в те времена неевропейцам ЗМ не давали, Но в середине 1990-х редакция журнала France Football под давлением болельщиков изменила правила. Теперь взять трофей мог любой футболист европейского клуба – независимо от национальности. И в 1995 году «Золотой мяч» вручили либерийскому форварду «Милана» Джорджу Веа.А в 1996-м, в 10-летнюю годовщину победы Аргентины на ЧМ, французы решили устранить несправедливость и вне конкурса отметить самого яркого игрока мексиканского турнира.В 2014 году награду получил и Пеле.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zina11/2990788.html
0
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Serega Krg
«Я работал в «Барселоне», когда Лео Месси был на пике, но все равно не видел никого лучше Роналдо. Он вытворял невероятные вещи на «Камп Ноу», но еще более невозможные приемы мы видели на каждой тренировке. Никто не мог его остановить. Оскар Гарсия
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Serega Krg
Ответ Tiestorzn17
Пиковый Роналдиньо сильнее зубастого был. Тот вообще игры в одиночку выигрывал, сильнее индивидуального игрока не было.
Я люблю Месси, я играл с Криштиану и восхищаюсь им, Неймар тоже великолепный игрок, Роналдиньо был прекрасен – но только если соединить их всех в одного футболиста, то получится нечто близкое к Роналдо-1996/97». Есть техничные игроки, есть быстрые, есть мощные, есть умные – Роналдо сочетал все эти качества. Он был зверем. Он был несправедливо хорош относительно любого другого игрока. Быть маленькой частью его великого сезона в «Барсе» – честь для меня. Я прикоснулся к истинной красоте. Поэзия, живопись, музыка – то, что творил Роналдо, должно находиться в этом ряду», – говорил Форчун
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1Umar Abdurahmanov
Ответ Василий Чеботарев
Походу жозе немного ебнулся
Всего лишь немного? 😳
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Serega Krg
Ответ Александра Александрова
Она есть везде , поэтому не пори чушь , даже на этом сайте есть , если у тебя проблема со зрением то к окулисту !
Нигде в мире вы не найдете еще одного футболиста, способного забивать такие мячи», – восторгался после матча тренировавший «Барсу» Робсон. Рядом с английским тренером в тот день на скамейке был Жозе Моуринью. Возможно, именно поэтому он до сих пор считает Роналдо «сильнейшим из всех, кого видел собственными глазами». Испанская AS на утро после матча вышла с заголовком: «Пеле вернулся».

Робсон видел Пеле и считал, что тот Роналдо был даже круче. «Я играл в сборной Англии с Билли Райтом, Джонни Хейнсом и Бобби Чарльтоном, пока меня не вытеснил из основы парнишка по имени Бобби Мур. Я тренировал великих игроков – Терри Бутчера, Брайана Робсона, Пола Гаскойна, Ромарио, Гари Линекера и Алана Ширера. В моих командах играли молодые Руд ван Нистелрой и Луиш Фигу, я регулярно тягался с Клафом и Фергюсоном, вылетал со сборной с ЧМ из-за руки Диего Марадоны. Конкуренция за лучшего игрока, которого я когда-либо видел, невероятно суровая. Этот игрок – бразилец Роналдо», – сказал сэр Бобби
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Serega Krg
Ответ Александра Александрова
Она есть везде , поэтому не пори чушь , даже на этом сайте есть , если у тебя проблема со зрением то к окулисту !
Я просто щас в Гугл забил и ничего особенного нигде нет. Но за то что зубастик лучший в истории есть даже интервью его в Ютубе англоязычным СМИ . Я уже не говорю что эта статья есть во всех практически спортивных русскоязычных сайтах.
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Serega Krg
Ответ Vlad Vladimirovich
Так и есть на самом деле, а кто пишет нет тот Школота дворовая
Школьники которые начали смотреть футбол с Месси и Криро никогда этого не поймут) везде свою стату пишут . У Марадоны и Пеле даже одного ЗМ нет и это не мешает многим считать их лучшими
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