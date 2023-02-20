Гаспачо
Блог

Суперкомпьютер назвал фаворита матча «Ливерпуль»-«Реал Мадрид»

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Завтра нас ждет возвращение Лиги чемпионов с суперматчем «Ливерпуль» - «Реал Мадрид». Команды готовятся противостоять друг другу в 1/8 финала турнира.

Несмотря на то, что команда Юргена Клоппа занимает лишь 8 строчку в Премьер-лиге, где выиграла только два из последних пяти матчей, суперкомпьютер FiveThirtyEight считает фаворитом противостояния именно англичан: шансы «Ливерпуля» на победу оцениваются в 41%, а на ничью в 23%.

Суперкомпьютер SuperJohn согласен: его прогноз – победа команды Юргена Клопа со счетом 1:0.

«Реал Мадрид» в Ла Лиге идет на втором месте, отставая от «Барселоны» на 8 очков. В домашнем чемпионате команда Карло Анчелотти выиграла последние 3 из пяти матчей, а также недавно «сливочные» стали победителями Клубного чемпионата мира.

Последний раз команды «Мадрид» и «Ливерпуль» встречались в прошедшем финале Лиги чемпионов, тогда победа осталась за «сливочными».

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тынчтык Казыбек Уулу
да да Ливерпуль всегда и везде фаворит, но Реал победить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Umar Yunuszoda
Ответ v.belorussky
Верю, что наконец-то отомстим судейскому проекту за ЛЧ 17/18 и 21/22
Куто купил судейский комитета за 1.4 миллион?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
v.belorussky
Верю, что наконец-то отомстим судейскому проекту за ЛЧ 17/18 и 21/22
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Тарсуков
Просто компьютер не смотрел последние матчи команд.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Неронский
Все прогнозируют победу Ливерпуля , но ЛЧ берут «сливочные»
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий