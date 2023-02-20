Суперкомпьютер назвал фаворита матча «Ливерпуль»-«Реал Мадрид»

Завтра нас ждет возвращение Лиги чемпионов с суперматчем «Ливерпуль» - «Реал Мадрид». Команды готовятся противостоять друг другу в 1/8 финала турнира.

Несмотря на то, что команда Юргена Клоппа занимает лишь 8 строчку в Премьер-лиге, где выиграла только два из последних пяти матчей, суперкомпьютер FiveThirtyEight считает фаворитом противостояния именно англичан: шансы «Ливерпуля» на победу оцениваются в 41%, а на ничью в 23%.

Суперкомпьютер SuperJohn согласен: его прогноз – победа команды Юргена Клопа со счетом 1:0.

«Реал Мадрид» в Ла Лиге идет на втором месте, отставая от «Барселоны» на 8 очков. В домашнем чемпионате команда Карло Анчелотти выиграла последние 3 из пяти матчей, а также недавно «сливочные» стали победителями Клубного чемпионата мира.

Последний раз команды «Мадрид» и «Ливерпуль» встречались в прошедшем финале Лиги чемпионов, тогда победа осталась за «сливочными».