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Иштаван Ковач рассудит матч «Ливерпуль»-«Реал Мадрид»

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Румын Иштаван Ковач рассудит завтрашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Мадридом». Помогать ему будут соотечественники Василе Маринеску и Овидиу Артене, итальянцы Массимилиано Иррати и Марко Гуида назначены ответственными за VAR.

Иштаван Ковач работает на международном уровне с 2010 года, но только один раз судил «Реал Мадрид». Это произошло в прошлом сезоне в полуфинале Лиги чемпионов с «МанСити», который завершился со счетом 4:3 в пользу англичан. Опыта работы на матчах «Ливерпуля» у румынского арбитра нет.

В этом сезоне Ковач судил в Лиге чемпионов встречи «Загреб»-«Челси» (1:0), «Брюгге»-«Атлетико» (2:0), «Байер»-«Порту» (0:3).

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