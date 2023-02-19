Netflix готовит документальный сериал о Ла Лиге. Нас ждут интриги, скандалы и подробности жизни испанских команд

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Сегодня Netflix выпустил тизер предстоящего документального сериала в сотрудничестве с Ла Лигой об испанских командах. Это будет первый документальный сериал о целой футбольной лиге.

Повествование будет сконцентрировано на сезоне 2023/24 и туда попадут интересные ситуации из жизни игроков и тренеров, подготовки к матчам и закулисные интриги.

Слоган в тизере звучит драматично: «Когда игра заканчивается, история начинается».

Формат будет похож на другой сериал от Netflix про Формулу 1, который называется «Drive to Survive». Он имел большой успех на стриминговой платформе, поскольку он не только позволил поклонникам автоспорта увидеть жизнь их кумиров, но и заинтересовал тех, кто только начинает свой путь в мире гонок.

Сериал «Ла Лига» находится в стадии подготовки и расскажет о самых важных событиях предстоящего сезона, а также о звездных футболистах, играющих в Испании.

«У нас будет эксклюзивный доступ к соревнованиям и в раздевалки, мы будем искать самые личные истории в одной из самых популярных лиг в мире», — говорится в заявлении Netflix.