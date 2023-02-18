«Я действительно удивлен, что «Ливерпуль» так далек от первого места в АПЛ». Лука Модрич не сомневается, что матч 1/8 ЛЧ против команды Клоппа будет непростым

В прошлый раз такая встреча была в финале.

В разговоре с Daily Mail Лука Модрич рассказал, чего он ждет от противостояния с «Ливерпулем» в 1/8 Лиги чемпионов.

«Я действительно удивлен, что «Ливерпуль» так далек от первого места в АПЛ, но они также могут сказать то же самое о нас на данный момент в Ла Лиге. Так что я ничего не скажу (смеется).

«Ливерпуль» — «Реал Мадрид» — одно из лучших противостояний, которое может предложить футбольный мир. Жаль, что жеребий свел к тому, что мы сыграем так рано в этом турнире, потому что это был бы отличный финал Лиги чемпионов.

«Ливерпуль»? Я думаю, оборона может сыграть ключевую роль. Я не вижу много голов в первом матче. Вероятно, это будут две очень равные игры, но я считаю «Реал Мадрид» фаворитом, и мы поедем на «Энфилд» за победой».

«Ливерпуль» примет «Реал» на «Энфилде» во вторник вечером, в последний раз они встречались в финале Лиги чемпионов прошлого года.

На этот раз им предстоит сыграть два матча в 1/8 финала, ответная игра запланирована на 15 марта.

«Ливерпуль» в настоящее время занимает 8-е место в таблице, отставая от 4-го места на 6 очков и отставая от лидирующего «Арсенала» на 19 очков.

«Мадрид» занимает 2-е место в Ла Лиге, а «Барселона» имеет над ним пятиочковое преимущество.