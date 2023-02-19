Касильяс и Пике загорелись в споре о судействе. Икер утверждает, что судьи больше помогали только одной команде

В эфире Kings League (испанская медиалига) легенды «Барселоны» и мадридского «Реала», Жерар Пике и Икер Касильяс соотвественно, включились в спор о судействе.

Пике: «Реал Мадрид» и «Барселона» всегда были командами, которые больше всего выигрывали от судей».

Касильяс: «Нет, нет. Только одной команде за два года не поставили ни одного пенальти. Это невероятно».

Узнали, какую команду имеет в виду Икер? С 2016 по 2018 год в 78 матчах подряд в ворота «Барселоны» не назначались пенальти.