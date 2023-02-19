Касильяс и Пике загорелись в споре о судействе. Икер утверждает, что судьи больше помогали только одной команде
В эфире Kings League (испанская медиалига) легенды «Барселоны» и мадридского «Реала», Жерар Пике и Икер Касильяс соотвественно, включились в спор о судействе.
Пике: «Реал Мадрид» и «Барселона» всегда были командами, которые больше всего выигрывали от судей».
Касильяс: «Нет, нет. Только одной команде за два года не поставили ни одного пенальти. Это невероятно».
Узнали, какую команду имеет в виду Икер? С 2016 по 2018 год в 78 матчах подряд в ворота «Барселоны» не назначались пенальти.
Вы путаете пенальти назначенные в чужие ворота с пенальти, назначенными в свои.
Не поставить пенальти при спорной ситуации гораздо проще, чем выдумать его там, где и близко не было.
а в этом сезоне 1 пенальти для Барсы и 9 для Реала. Тоже будет очевидное-невероятное?
Если соперник редко доходит до штрафной - откуда взять много пенальти?
Стиль игры очень влияет. Не только в атаке, но и в обороне.
Довольно логично, что при игре во владение и очень высокой линии обороны, у соперника либо не будет моментов вообще - и неоткуда взять пенальти, либо будут - редко - выходы в ситуации когда фолить уже некому, остался вратарь.