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Касильяс и Пике загорелись в споре о судействе. Икер утверждает, что судьи больше помогали только одной команде

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Футбол Футбол

В эфире Kings League (испанская медиалига) легенды «Барселоны» и мадридского «Реала», Жерар Пике и Икер Касильяс соотвественно, включились в спор о судействе.

Пике: «Реал Мадрид» и «Барселона» всегда были командами, которые больше всего выигрывали от судей». 

Касильяс: «Нет, нет. Только одной команде за два года не поставили ни одного пенальти. Это невероятно».

Узнали, какую команду имеет в виду Икер? С 2016 по 2018 год в 78 матчах подряд в ворота «Барселоны» не назначались пенальти.

10 комментариев

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Полуэктов Пётр
Ответ Gurban Orazly
мадрид — последний клуб, кто должен говорить о судействе, помним финалы и полуфиналы Лиги чемпионов, как они выиграли трофей.
А он и говорил последним. Из двоих говорящих Икер говорил последним, значит полностью соблюдал указание Gurban Orazly.
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Полуэктов Пётр
Ответ rouzha
ну да, ну да а в этом сезоне 1 пенальти для Барсы и 9 для Реала. Тоже будет очевидное-невероятное? Если соперник редко доходит до штрафной - откуда взять много пенальти? Стиль игры очень влияет. Не только в атаке, но и в обороне. Довольно логично, что при игре во владение и очень высокой линии обороны, у соперника либо не будет моментов вообще - и неоткуда взять пенальти, либо будут - редко - выходы в ситуации когда фолить уже некому, остался вратарь.
"а в этом сезоне 1 пенальти для Барсы и 9 для Реала. Тоже будет очевидное-невероятное?"
Вы путаете пенальти назначенные в чужие ворота с пенальти, назначенными в свои.
Не поставить пенальти при спорной ситуации гораздо проще, чем выдумать его там, где и близко не было.
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Диванный Критик Давид
Ответ AsGardiel
Даже Пике признает, что судьи благосклонны к Барсе
Да,поэтому в сезоне 2016/2017 Реал забил 15 голов с офсайдов.Или когда я смотрю матчи барсы,почему-то нас судят,и очень жёстко судят
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Gurban Orazly
мадрид — последний клуб, кто должен говорить о судействе, помним финалы и полуфиналы Лиги чемпионов, как они выиграли трофей.
+2
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Flylink
Просто Касильяс привык, что его команда практически в каждой игре била пенальти....а тут такое...
+9
-4
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Роман
Касильяс в очередной раз уделал твиттераста.
+1
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AsGardiel
Даже Пике признает, что судьи благосклонны к Барсе
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Real_v_dushe
Ответ rouzha
ну да, ну да а в этом сезоне 1 пенальти для Барсы и 9 для Реала. Тоже будет очевидное-невероятное? Если соперник редко доходит до штрафной - откуда взять много пенальти? Стиль игры очень влияет. Не только в атаке, но и в обороне. Довольно логично, что при игре во владение и очень высокой линии обороны, у соперника либо не будет моментов вообще - и неоткуда взять пенальти, либо будут - редко - выходы в ситуации когда фолить уже некому, остался вратарь.
Тогда пересмотри, например, ЭК в 2016 году на НК, там что не пенальти должны были ставить в ворота Барселоны?
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rouzha
ну да, ну да
а в этом сезоне 1 пенальти для Барсы и 9 для Реала. Тоже будет очевидное-невероятное?

Если соперник редко доходит до штрафной - откуда взять много пенальти?

Стиль игры очень влияет. Не только в атаке, но и в обороне.

Довольно логично, что при игре во владение и очень высокой линии обороны, у соперника либо не будет моментов вообще - и неоткуда взять пенальти, либо будут - редко - выходы в ситуации когда фолить уже некому, остался вратарь.
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Lavinka
Factos !
+7
-6
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