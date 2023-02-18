Гаспачо
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Фанат вырвался на поле, чтобы встретиться с Роналду. Криш отреагировал очень странно 🤨

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Подставил парня.

Как только Криштиану Роналду перебрался в Саудовскую Аравию, трибуны на матчах «Аль-Насра» стабильно наводняются восторженными фанатами. Португальская звезда привлекает к себе море внимания, и пятничный матч его команды с «Аль-Таавун» не стал исключением. 

Эр-Риядский клуб выиграл со счетом 2:1, и Роналду внес большой вклад в эту победу ― он оформил ассистентский дубль.

Однако теперь в соцсетях обсуждают не только его умения, но и эпизод, произошедший перед матчем. Во время разогрева один фанат так хотел встретиться со своим кумиром, что решил выбежать на поле. Найдя Криштиану, парень рванул к нему, крича, что хочет просто обнять кумира и сфотографироваться с лучшим футболистом в мире.

Португальский нападающий поднял голову и, увидев, что на него несется болельщик, отпрыгнул в сторону. Фанат поскользнулся и упал под ноги Роналду, где его и поймали стюарды.

Парня скрутили, пока он тянул руки к Криштиану, но нападающий просто стоял и смотрел, как его уводят.

Может, стоило заступиться?

5 комментариев

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Дженнифер Коннелли
Ну все хотят коснутся к Криштиану но не все люди нормальные например тот же Ригоберсонг вроде неплохое сущность но почему то вызывает мерзость! От таких сущностей как Ригоберсонг надо подальше быть!
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avcgloronalduMU
ушел от подката, а двумя ногами вперёд - красная карточка, Рон мог получить сильный ушиб
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Ape1sin
а что он должен был сделать? создать прецедент для следующих дурачков?
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Dmitry Shaolin
А чего заступаться, не убьют его поди. А вообще жесткая недоработка охраны. так и безумный с ножом может выбежать на поле. Правильно сделал, что отпрыгнул
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Константин 24
Правильно сделал, что отпрыгнул
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+8
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