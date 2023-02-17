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👊 Арбитр в высшей женской лиге Конго старалась убежать после финального свистка, но ее догнали и избили как минимум 6 футболисток

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В матче между командами, названия которых вам всё равно ни о чем не скажут, рефери дала финальный свисток, затем бросилась бежать, но в итоге ее догнали и избили, как минимум 6 футболисток проигравшей команды.

Интересно, что на трибунах никто не удивился произошедшему –  зрители продолжили петь песни, бить в барабаны и веселиться.

Если это увидят болельщики «Ювентуса», то, возможно, они пожалеют, что их команда не последовала примеру футболисток из Конго во вчерашнем матче с «Нантом».

10 комментариев

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Спартак пичинен
Дикари из Африки. Ничего нового
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Fatty Toni
Ответ Андрей Матушкин
Ну хорошо хоть не съели и на этом спасибо😄
А кто сказал не съели? Хорошую отбивную обычно сначала хорошо отбивают, а потом на сковородочку. Или что там у них, вЕртел? Блэк Ангус с кровью. Мммм-няма. ^_^
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TresModiosVir
это точно женщины?
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kostyan_31
Хороший там у них томада, и конкурсы интересные)))
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Onion
Ответ Raybar
между прочим это реальный способ заставить их судить правильно, надо разрешить во всех лигах, сколько раз ошибся - столько игроков будут воздавать им шездюлей
А зрителям - разрешить то же самое делать с футболистами, которые не могут попасть в створ. Да что там - медведи в зоопарке пусть могут жрать особо раздражающих посетителей уже.
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+2
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Raybar
между прочим это реальный способ заставить их судить правильно, надо разрешить во всех лигах, сколько раз ошибся - столько игроков будут воздавать им шездюлей
+1
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Андрей Матушкин
Ну хорошо хоть не съели и на этом спасибо😄
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Тиджани Бабангида
Вот такой он женский футбол - бессмысленный и беспощадный
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MyGerodot
Ответ MyGerodot
В странах латинской Америки в любительских командах бывали с судьями случаи и покруче. Там многие носят оружие, а раз уж оно есть, то лучше не раздражать зрителей.
И не только в любительских. https://www.championat.com/football/article-3296967-6-sudej-kotorykh-ubili-na-futbolnom-pole.html
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MyGerodot
В странах латинской Америки в любительских командах бывали с судьями случаи и покруче. Там многие носят оружие, а раз уж оно есть, то лучше не раздражать зрителей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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