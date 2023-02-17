👊 Арбитр в высшей женской лиге Конго старалась убежать после финального свистка, но ее догнали и избили как минимум 6 футболисток

В матче между командами, названия которых вам всё равно ни о чем не скажут, рефери дала финальный свисток, затем бросилась бежать, но в итоге ее догнали и избили, как минимум 6 футболисток проигравшей команды.

Интересно, что на трибунах никто не удивился произошедшему – зрители продолжили петь песни, бить в барабаны и веселиться.

Если это увидят болельщики «Ювентуса», то, возможно, они пожалеют, что их команда не последовала примеру футболисток из Конго во вчерашнем матче с «Нантом».