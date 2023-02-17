Тен Хаг и Хави очень тепло приветствовали друг друга и над чем-то долго смеялись: болельщики предположили, что это из-за Криштиану Роналду

Возможно, вспомнили одно интервью португальца.

Команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Барселоной» на «Камп Ноу» в Лиге Европы – 2:2. В последний раз «МЮ» проигрывал 22 января – «Арсеналу» (2:3) в АПЛ. С тех пор у него 5 побед и 2 ничьих.

Каталонцы ударили 18 раз по воротам соперника: 7 ударов в створ, 8 – мимо, 3 – блокировано. У «МЮ» 17 ударов: 5 в створ, 7 – мимо, 5 – блокировано. «Барселона» провела 47 атак, «Манчестер Юнайтед» – 37. Владение – 58 против 42 в пользу «Барсы».

После матча тен Хаг вместе с Хави отправился добиваться правды у судей, а вот перед началом встречи тренеры очень тепло друг друга приветствовали.

И над чем-то очень заливисто смеялись. Болельщики в соцсетях тут же выдвинули теорию.

После сезона-2014/15 нынешний главный тренер «Барселоны» Хави покинул каталонский клуб и подписал контракт с «Аль-Саддом» в Катаре. Криштиану чуть позже в интервью сказал: «Хави никогда не выигрывал «Золотой мяч», и его мнение мне не интересно. Он уехал в Катар, потому что никому не нужен».

Получается Криш насмехался над Хави за то, что тот уехал играть на Ближний Восток, а Тен Хаг в конце 2022 года отправил Роналду туда же. Неплохо закольцевалось.