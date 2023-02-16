🎥 На болельщика «Баварии» напали 40 фанатов «ПСЖ». Парень совершил ужасную ошибку, охране пришлось спасать бедолагу

«Бавария» на выезде обыграла «ПСЖ» в первой встрече команд. Но не все поклонники Рекордмайстера покидали «Парк де Пренс» в радостных чувствах.

Один болельщик «Баварии» подвергся нападению 40 фанатов «ПСЖ». Парень признает, что совершил ужасную ошибку – он решил покрасоваться футболкой мюнхенцев перед парижскими ультрас, которые такую выходку терпеть не стали. Фанат «Баварии» поделился своей историей в соцсетях, ролик быстро стал вирусным:

«POV: ты приходишь на фан-сектор ультрас «ПСЖ» в футболке команды гостей и на тебя набрасываются больше сорока фанатов. Они забрали и разорвали мою футболку «Баварии» с автографами. Но я хочу сказать спасибо охране, которая буквально спасла мою жизнь. Это моя глупая ошибка, из которой я извлек урок».

Тот факт, что у фаната был микрофон и он снял все происходящее с ним на видео, наталкивает на определенную мысль: он пошел на эту провокацию намеренно, но, видимо, не ожидал таких последствий.

Не ходите, болельщики, на сектор фанатов соперника гулять.