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🎥 На болельщика «Баварии» напали 40 фанатов «ПСЖ». Парень совершил ужасную ошибку, охране пришлось спасать бедолагу

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«Бавария» на выезде обыграла «ПСЖ» в первой встрече команд. Но не все поклонники Рекордмайстера покидали «Парк де Пренс» в радостных чувствах.

Один болельщик «Баварии» подвергся нападению 40 фанатов «ПСЖ». Парень признает, что совершил ужасную ошибку – он решил покрасоваться футболкой мюнхенцев перед парижскими ультрас, которые такую выходку терпеть не стали. Фанат «Баварии» поделился своей историей в соцсетях, ролик быстро стал вирусным:

«POV: ты приходишь на фан-сектор ультрас «ПСЖ» в футболке команды гостей и на тебя набрасываются больше сорока фанатов. Они забрали и разорвали мою футболку «Баварии» с автографами. Но я хочу сказать спасибо охране, которая буквально спасла мою жизнь. Это моя глупая ошибка, из которой я извлек урок».

Тот факт, что у фаната был микрофон и он снял все происходящее с ним на видео, наталкивает на определенную мысль: он пошел на эту провокацию намеренно, но, видимо, не ожидал таких последствий.

Не ходите, болельщики, на сектор фанатов соперника гулять.  

3 комментария

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Ответ Bayern_Norway
Они ещё ультрас Баварии не видели.Там даже охрана не поможет.
Знаем мы брутальных ультрас баварии 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈
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Bayern_Norway
Они ещё ультрас Баварии не видели.Там даже охрана не поможет.
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Saifylla Shishany
Ну теперь ждем этих ультрас на арене Мюнхена
+2
-2
0
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