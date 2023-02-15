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Индийского футболиста нелепо поймали на фальшивом возрасте: клубы поздравляли его с днем рождения в 4 разные даты

Притам Котал
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Притам Котал, вероятно, уже и сам запутался в своем дне рождения. Клубы, в которых выступал индийский футболист, поздравляли его с праздником в Твиттере как минимум в 4 разные даты. Причем в 2015-м – дважды за месяц.  Так произошло из-за того, что игрок подделывал данные о дате рождения для участия в различных турнирах. Если верить Википедии, он родился 8 сентября 1993 года. Но правду мы вряд ли узнаем… В Индии говорят, что раньше он был лучшим на своей позиции, но сейчас заметен большой спад, который точно не соответствует возрасту в 29 лет.

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