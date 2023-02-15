Гаспачо
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У Анри спросили, как он будет проводить День святого Валентина. Его ответ вызвал у Каррагера и Ричардса неожиданную реакцию

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Слишком хорошо друг друга знают.

Во вторник вечером ведущая проекта Golazo на CBS Sports Кейт Абдо спросила у тройки экспертов в лице Тьерри Анри, Джейми Каррагера и Майки Ричардса об их планах на День святого Валентина. Ответ бывшего игрока «Арсенала» вызвал у Джейми и Майки приступ смеха и удивления.

Когда Кейт спросила у Тьерри, получил ли он уже подарок на праздник, Анри, поправляя свой пиджак, сказал: «Надеюсь, когда приду домой, там может меня что-то ждать...»

Ответ Анри так понравился экспертам, что Каррагер даже вскочил со стула.

Француз быстро добавил: «Нет, нет, я говорю о цветах и конфетах, а не о том, о чем вы подумали!»

Затем Ричардс обратился на камеру к тем, кто празднует День святого Валентина: «Я просто хочу сказать: счастливого дня святого Валентина мне, потому что я выгляжу так замечательно».

3 комментария

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Хей-Хо, а ну пошли!
Не знаю, кто такой Никита Никулин, но он мне торчит 10 мин жизни. Перечитал, переслушал по два раза, так ни хрена и не понял... Это что-на богатом, очевидно.
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Sgi
Браво ! Никита , пишите еще статьи! Это невероятно крутой материал! Аналитика , глубокое изучение темы и великолепные выводы в итоге. Восторг !
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eugene Osinskiy
Никита, это вершина вашей журналисткой деятельности!
+9
0
+9
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