У Анри спросили, как он будет проводить День святого Валентина. Его ответ вызвал у Каррагера и Ричардса неожиданную реакцию
Слишком хорошо друг друга знают.
Во вторник вечером ведущая проекта Golazo на CBS Sports Кейт Абдо спросила у тройки экспертов в лице Тьерри Анри, Джейми Каррагера и Майки Ричардса об их планах на День святого Валентина. Ответ бывшего игрока «Арсенала» вызвал у Джейми и Майки приступ смеха и удивления.
Когда Кейт спросила у Тьерри, получил ли он уже подарок на праздник, Анри, поправляя свой пиджак, сказал: «Надеюсь, когда приду домой, там может меня что-то ждать...»
Ответ Анри так понравился экспертам, что Каррагер даже вскочил со стула.
Француз быстро добавил: «Нет, нет, я говорю о цветах и конфетах, а не о том, о чем вы подумали!»
Затем Ричардс обратился на камеру к тем, кто празднует День святого Валентина: «Я просто хочу сказать: счастливого дня святого Валентина мне, потому что я выгляжу так замечательно».
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