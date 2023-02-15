Новости команд и возможные составы на матч «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»
Еврокубки вернулись! В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «МЮ» отправится в гости к «Барселоне».
Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «красных дьяволов» и «блауграны» на предстоящий матч.
Новости команд
«Барселона»
Хави уже назвал футболистов, которые могут сыграть против подопечных Тен Хага:
Каталонцы вновь останутся без Дембеле и Бускетса – игроки травмированы.
«Манчестер Юнайтед»
У «дьяволов» потерь гораздо больше.
Лисандро Мартинес дисквалифицирован после получения трех желтых карточек на групповом этапе ЛЕ. У Марселя Забитцера также перебор «горчичников», австриец получил три желтые, выступая за «Баварию» в Лиге чемпионов.
Ван де Бек, Эриксен, Мактомини и Марсьяль травмированы. Участие в матче Антони находится под вопросом.
Возможные составы
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