Новости команд и возможные составы на матч «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»

Еврокубки вернулись! В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «МЮ» отправится в гости к «Барселоне».

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «красных дьяволов» и «блауграны» на предстоящий матч.

Новости команд

«Барселона»

Хави уже назвал футболистов, которые могут сыграть против подопечных Тен Хага:

Каталонцы вновь останутся без Дембеле и Бускетса – игроки травмированы.

«Манчестер Юнайтед»

У «дьяволов» потерь гораздо больше.

Лисандро Мартинес дисквалифицирован после получения трех желтых карточек на групповом этапе ЛЕ. У Марселя Забитцера также перебор «горчичников», австриец получил три желтые, выступая за «Баварию» в Лиге чемпионов.

Ван де Бек, Эриксен, Мактомини и Марсьяль травмированы. Участие в матче Антони находится под вопросом.

Возможные составы

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