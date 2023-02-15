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Новости команд и возможные составы на матч «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»

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Еврокубки вернулись! В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «МЮ» отправится в гости к «Барселоне».

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «красных дьяволов» и «блауграны» на предстоящий матч.  

Новости команд

«Барселона» 

Хави уже назвал футболистов, которые могут сыграть против подопечных Тен Хага:

Каталонцы вновь останутся без Дембеле и Бускетса – игроки травмированы.

«Манчестер Юнайтед»

У «дьяволов» потерь гораздо больше.

Лисандро Мартинес дисквалифицирован после получения трех желтых карточек на групповом этапе ЛЕ. У Марселя Забитцера также перебор «горчичников», австриец получил три желтые, выступая за «Баварию» в Лиге чемпионов.

Ван де Бек, Эриксен, Мактомини и Марсьяль травмированы. Участие в матче Антони находится под вопросом.

Возможные составы

Какой прогноз даете на матч?

5 комментариев

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Yuriy Chistyakov
Почему Гави снова 30й, а не 6й?
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0
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Мне кажется ничейка, либо холодильник не успеет за кем-то и будет 1-0, 2-0. Надеемся Араухо сможет и в центре и на фланге. Там Вегхорст здоровенный, как Кунде будет с ним тягаться?
0
0
0
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anti4ex
GGMU 🤘
+2
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+2
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Aymammet Baylyyew
Барса 1-0 М.Ю 😆
0
0
0
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Sadullo
Visca kataluna
+4
0
+4
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