Каррагер и Ричардс считают, что в этом сезоне в ЛЧ будет новый победитель. Анри своего фаворита не назвал

Зрители телеканала CBS вновь могли в прямом эфире наблюдать за квартетом Каррагера, Ричардса, Анри и журналистки Кейт Абдо. На этот раз эксперты обсудили Лигу чемпионов и сделали прогноз на исход турнира.

Майка Ричардс считает, что в этом сезоне «ушастик» достанется «Наполи»:

«Сейчас «Наполи» находится в великолепной форме. Назвать явного фаворита сложно, к концу сезона все может перевернуться, но сейчас по форме «Наполи» – лучшая команда. Они действительно выделяются. Если бы я любил это дело, то поставил бы на «Наполи», по состоянию команды они уж точно впереди всех на данный момент. Они динамичны, хорошо защищаются, хорошо атакуют. Но по ходу сезона команды могут немного потерять форму, но прямо сейчас я бы сказал, что «Наполи» – фаворит».

Джейми Каррагер согласился с коллегой, но фаворитом назвал другой клуб:

«Да, я тоже думаю, что сейчас «Наполи» выглядит отлично. Я бы хотел увидеть их победу. Получится красивая история про аутсайдера, которого заслоняют большие команды, рассчитывающие на победу. Но я думаю, что этот сезон может остаться за «Манчестер Сити».

Такой прогноз от экс-игрока «Ливерпуля» экспертов очень удивил, коллеги Джейми многозначительно хмыкнули. А вот Тьерри Анри называть возможного победителя ЛЧ не стал:

«Впервые я не вижу явного фаворита».

Чья точка зрения вам ближе? Какой прогноз на исход турнира даете вы?