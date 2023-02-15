Последний пост Мбаппе в соцсетях сбил с толку всех, особенно фанатов «МЮ»

«ПСЖ» уступил «Баварии» в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

Мбаппе вошел в игру на 57-й минуте встречи, Килиан даже забил, но его мяч был справедливо отменен из-за офсайда. Матч закончился минимальной победой Рекордмайстера, все решится в ответной игре, которая назначена на 8 марта.

После поражения на «Парк де Пренс» Мбаппе выложил в соцсети фото с матча, сопроводив его подписью, которая озадачила всех поклонников футбола, не владеющих французским языком.

Фраза «tout reste à faire» переводится как «все еще предстоит сделать». Но соцсеть автоматически переводит словосочетание так: «Осталось только сделать. Команда «Манчестер Юнайтед» теперь на «ПСЖ». Примечательно, что текст получается таким при переводе как минимум на английский, русский и испанский.

В комментарии к Килиану пришел Маркус Рэшфорд. Нападающий «МЮ» оставил всего один эмодзи, но умудрился еще больше сбить с толку поклонников «Юнайтед»:

Болельщики «красных дьяволов» принялись строить теории:

💭 «Это означает, что катарские шейхи купят «МЮ», а затем Мбаппе перейдет к нам?»

💭 «Откуда тут вообще взялся «Манчестер Юнайтед»? Почему Маркус это прокомментировал? Это точно какой-то заговор!»

💭 «Мбаппе просто уже не знает, как признаться в том, что он хочет уехать из Парижа. Может, хоть такой способ сработает».

💭 «Добро пожаловать в «МЮ», Килиан!»

💭 «Я не верю в случайности и совпадения, это точно что-то значит. Килиан, признавайся, собрался в Англию?»

Как считаете, с чем связан такой перевод?