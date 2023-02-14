«Этот матч достоин финала»: Тен Хаг готовится к игре с «Барсой» и хвалит Хави

Чуть больше суток осталось до первой встречи «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

В преддверии матча Эрик тен Хаг пообщался с пресс-службой УЕФА. В интервью голландец похвалил «блауграну» и главного тренера соперника:

«Думаю, и мы, и «Барселона» предпочли бы сыграть этот матч в финале. Мы с нетерпением ждем матча, конечно, на него потребуется отдать много сил, это будет отличная игра. Надеюсь, футболисты обеих команд подойдут к встрече в оптимальной форме, ведь эта игра пройдет на самом высоком уровне. Я восхищался Хави, когда он был игроком. С ним «Барселона» играла замечательно, а он был важнейшей частью команды. Вы можете видеть философию, которую он сейчас привносит в свою «Барселону». Мне действительно нравится его команда, ее атакующий стиль игры. Думаю, что он движется в правильном направлении. Нас ждет хороший поединок между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед».

Обе команды в последние года переживали кризис, но сейчас возвращаются на самый высокий уровень. Тен Хаг точно был прав, говоря, что этот матч достоин финала турнира.

Как считаете, кто выйдет победителем из этого противостояния?