«Все было согласовано». Ключевой игрок «Реала» признался, что он должен был перейти в «Барселону»

Однако выбор был простым.

Родриго рассказал, что он собирался перейти в «Барселону» до того, но в самом конце вмешался «Реал».

Бразильский вингер подписал соглашение с мадридским клубом будучи игроком «Сантоса», «Лос Бланкос» заплатили за него 45 миллионов евро в 2018 году. Ему пришлось ждать год, прежде чем отправиться в Испанию, поскольку на тот момент ему было всего 17 лет.

В интервью GOAL Родриго заявил, что он был готов присоединиться к каталонскому клубу, между «Сантосом» и «Барселоной» уже было соглашение:

«Когда мой отец сообщил мне новости… Я всегда рассказываю эту историю. У меня было две футболки: одна «Барсы» и одна «Реала», и мне пришлось выбирать. Для меня это был очень легкий выбор. Все было согласовано с «Барселоной», но тут пришел «Реал». Для меня это было неожиданностью, я не ожидал этого. Было страшно, но это был один из самых счастливых моментов в моей жизни».

Родриго зарекомендовал себя как ключевой игрок испанской команды с момента своего дебюта в 2019 году. Он сыграл 140 игр во всех соревнованиях, забив 28 голов и отдав 27 результативных передач.