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«Все было согласовано». Ключевой игрок «Реала» признался, что он должен был перейти в «Барселону»

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Однако выбор был простым.

Родриго рассказал, что он собирался перейти в «Барселону» до того, но в самом конце вмешался «Реал».

Бразильский вингер подписал соглашение с мадридским клубом будучи игроком «Сантоса», «Лос Бланкос» заплатили за него 45 миллионов евро в 2018 году. Ему пришлось ждать год, прежде чем отправиться в Испанию, поскольку на тот момент ему было всего 17 лет.

В интервью GOAL Родриго заявил, что он был готов присоединиться к каталонскому клубу, между «Сантосом» и «Барселоной» уже было соглашение:

«Когда мой отец сообщил мне новости… Я всегда рассказываю эту историю. У меня было две футболки: одна «Барсы» и одна «Реала», и мне пришлось выбирать. Для меня это был очень легкий выбор. Все было согласовано с «Барселоной», но тут пришел «Реал». Для меня это было неожиданностью, я не ожидал этого. Было страшно, но это был один из самых счастливых моментов в моей жизни».

Родриго зарекомендовал себя как ключевой игрок испанской команды с момента своего дебюта в 2019 году. Он сыграл 140 игр во всех соревнованиях, забив 28 голов и отдав 27 результативных передач.

7 комментариев

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Юрий Музыка
Да и ладно,за то у нас другие играют на его месте. Да и сколько супер футболистов выбрали барсу.
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cam
Родриго средний игрок, для Реала топ игрок. Барса думаю не жалеет
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DeBussi333
Ответ Иван Куянец
Барса ошиблась не взяв родриго
Дело в том, что некоторые трансферы, подписания или продления контракта не происходили не по причине того, что Барса "прозевала" звезду, а Реал взял и перехватил игрока, просто иногда Реал перебивал цену, которую могла предложить Барселона, как в случае с бразильским Рональдо. А самый известный случай был с аргентинскийм футболистом Альфредом Ди Стефано, у которого было уже соглашение с каталонцами, но Реал был клубом центральной власти, и Франко, будучи заинтересованным в игроке, быстренько издал разные указы, из-за которых единственным клубом, который смог бы подписать игрока без нарушения этих указов, был мадридский Реал. И вот, пожалуйста, Ди Стефано, вместо того, чтобы стать легендой каталонского клуба, стал одним из лучших игроков мира в составе Реала.
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Эд Рогозин
Только Реал и Зенит собирают бразильцев
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Michael_the_creator
Лч кчм да лига и ещё сколько трофеев
Не ошибся парень
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Иван Куянец
Барса ошиблась не взяв родриго
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Вячеслав Новиков
Всё что не делается всё к лучшему, значит не очень нужен был
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