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«МЮ» никогда не обыгрывал «Барселону» на «Камп Ноу»

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«МЮ» возвращается на «Камп Ноу», где выиграл один из своих самых знаковых матчей – финал Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1) 26 мая 1999 года. Однако, история «красных дьяволов» пока не знает побед на «Камп Ноу» против «Барселоны».

В гостях у каталонцев «Юнайтед» трижды проигрывал и дважды зарабатывал ничью. В сезоне 1998/99 команды сыграли вничью (3:3) на групповом этапе, в итоге из группы вышли «МЮ» и «Бавария», которым потом довелось встретиться в финале на «Камп Ноу».

Девять сезонов спустя «Барса» и «МЮ» пересеклись в полуфинале Лиги чемпионов: первый матч на «Камп Ноу» мог остаться за гостями, если бы Криштиану Роналду реализовал пенальти, но в итоге счет так и не был открыт. В следующей игре команда сэра Алекса Фергюсона получила свой билет на финал в Москву, благодаря голу Пола Скоулза.

В четвертьфинале  Кубка обладателей кубков УЕФА в сезоне 1983/83 «МЮ» проиграл «Барселоне» с Марадоной и Шустером на «Камп Ноу» (2:0), но в ответном матче англичане оказались сильнее (3:0), голы забили Брайан Робсон и Фрэнк Стэплтон.

На групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 1994/95 каталонцы дали бой на домашнем стадионе, обыграв «МЮ» (4:0): дубль Христо Стоичкова, голы Ромарио и Чапи Феррера.

«Сине-гранатовые» смогли выбить «Юнайтед» из плей-офф в Лиге чемпионов только один раз - в сезоне 2018/19: в четвертьфинале на «Олд Траффорд» «Барса» победила с минимальным счетом (0:1), а на «Камп Ноу» выиграла (3:0) после дубля Месси и Коутинью.

Посмотрим, как сложится противостояние грандов в Лиге Европы и сумеет ли «МЮ» одержать первую победу на «Камп Ноу» в этот четверг.

4 комментария

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Манул Манулов
Ответ Karpikoff
Этот раз будет не сегодня)
Конечно не сегодня - игра послезавтра))
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KendrickistheKing!
Увы, каждой серии рано или поздно приходит конец. МЮ жесть как страшен, как минимум тем, что имел регулярную практику игры с топами европейского футбола в АПЛ, в то время как Барса играла лишь со средненькими по европейским стандартам командами Ла Лиги, да с вымученным Реалом. При всем уважении к королевскому клубу, для Хави, МЮ это сильнейший соперник за весь оставшийся календарь, так что ни в коем случае нельзя недооценивать сопа, подойти к этому матчу с ключевой мотивацией и заточенностью на борьбу! В успех верю, Вперед Барса!!!! 🔵🔴
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Karpikoff
Ответ bosit_m
Все когда-нибудь бывает в первый раз🙂
Этот раз будет не сегодня)
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bosit_m
Все когда-нибудь бывает в первый раз🙂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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