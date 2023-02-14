«МЮ» никогда не обыгрывал «Барселону» на «Камп Ноу»

«МЮ» возвращается на «Камп Ноу», где выиграл один из своих самых знаковых матчей – финал Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1) 26 мая 1999 года. Однако, история «красных дьяволов» пока не знает побед на «Камп Ноу» против «Барселоны».

В гостях у каталонцев «Юнайтед» трижды проигрывал и дважды зарабатывал ничью. В сезоне 1998/99 команды сыграли вничью (3:3) на групповом этапе, в итоге из группы вышли «МЮ» и «Бавария», которым потом довелось встретиться в финале на «Камп Ноу».

Девять сезонов спустя «Барса» и «МЮ» пересеклись в полуфинале Лиги чемпионов: первый матч на «Камп Ноу» мог остаться за гостями, если бы Криштиану Роналду реализовал пенальти, но в итоге счет так и не был открыт. В следующей игре команда сэра Алекса Фергюсона получила свой билет на финал в Москву, благодаря голу Пола Скоулза.

В четвертьфинале Кубка обладателей кубков УЕФА в сезоне 1983/83 «МЮ» проиграл «Барселоне» с Марадоной и Шустером на «Камп Ноу» (2:0), но в ответном матче англичане оказались сильнее (3:0), голы забили Брайан Робсон и Фрэнк Стэплтон.

На групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 1994/95 каталонцы дали бой на домашнем стадионе, обыграв «МЮ» (4:0): дубль Христо Стоичкова, голы Ромарио и Чапи Феррера.

«Сине-гранатовые» смогли выбить «Юнайтед» из плей-офф в Лиге чемпионов только один раз - в сезоне 2018/19: в четвертьфинале на «Олд Траффорд» «Барса» победила с минимальным счетом (0:1), а на «Камп Ноу» выиграла (3:0) после дубля Месси и Коутинью.

Посмотрим, как сложится противостояние грандов в Лиге Европы и сумеет ли «МЮ» одержать первую победу на «Камп Ноу» в этот четверг.