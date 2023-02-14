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Новый клуб Роналду уже выиграл первый трофей: правда, без участия португальца. Объясняем, как так вышло😱😱😱

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Криш поздравил команду в твиттере, но медали все равно не получил.

Женская команда «Аль-Насра» одержала победу в чемпионате Саудовской Аравии.

«Мои искренние поздравления женской команде «Аль-Наср» с их первой победой в чемпионате. Такое фантастическое достижение 🏆💛💙👏🏽», – написал 38-летний португалец в соцсетях.

Напомним, Роналду перешел в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно и трофеев с новой командой еще не завоевывал.

2 комментария

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Вечно в бане
Только перешёл, и одним своим появлением замотивировал команду, и привёл к первому трофею в чемпионате.
Гений.
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Айлин 1990
Он бы тоже играл и получил бы свой медаль, но тренер не хотел , что бы играли те, у кого ПМС.))
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0
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