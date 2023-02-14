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Месси - лучший игрок в истории, но самый эффективный аргентинец - это Ди Мария: выиграл со сборной, все что можно, и всегда забивал в финалах🔥🔥🔥

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Сегодня Анхель отмечает юбилей.

Ди Мария начал свою европейскую карьеру в 2007 году в «Бенфике». С тех пор он играл за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», откуда и перешел в «Ювентус» на правах свободного агента летом 2022-го.

Ди Марии принадлежит уникальное достижение – со сборной Аргентины он выиграл ЧМ, Олимпийские игры, Кубок Америки, Финалиссиму, при это он всегда играл в победных финалах и всегда в них забивал🔥

Сегодня Анхелю исполняется 35 лет, как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, полузащитник «Ювентуса» планирует остаться в Европе еще как минимум на год. Контракт аргентинца с туринским клубом истекает летом 2023-го. Ранее сообщалось, что «Ювентус» не планирует продлевать соглашение с Анхелем.

16 комментариев

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Black heart
Ответ Александр Горячев
При чем здесь МЮ? Зачем мне это в ленте?
Это бывший игрок МЮ. Логично.
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Oleg
Ответ UnforgivenX2
он же именно в финалах забивал всегда, 1/2 была не при чём...
ну дубль в финале ЧМ у Месси, хотя Димв джокер, спасибо ему за все, он крут.
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UnforgivenX2
Ответ Oleg
утро, солнце а у пациентов психдиспансера без изменений. диагноз - комплексы к Месси🤣
он же именно в финалах забивал всегда, 1/2 была не при чём...
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Oleg
Ответ Старый Негр
Во времена, когда бренд Месси еще не был так раскручен, Ди Мария вместе с королём лайков (не путать с королем футбола) входил в тройку, которую аргентинцы считали возможными преемниками Марадоны. Месси повезло попасть в нужную команду к нужному тренеру и набить стату и трофеи (не зря практически всё "космическое" им набито в один период в одном клубе и за его пределами бобо ничем не отличался)-Ди Марии нет. Но объяснять секте пенальтиста, что даже среди современников есть равные их "придурку" таланты-зряшное дело.
утро, солнце а у пациентов психдиспансера без изменений.
диагноз - комплексы к Месси🤣
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Oleg
Ответ UnforgivenX2
очень я расстроился, что Ди не играл в финале 2014. он был лучший на турнире, сразу понимал, что без него победы не будет. и в этот раз вышло ровно также - казалось, уже нет шансов, что Ди будет играть в финале, и тогда победы не будет. но... чудеса случаются! все голы черпачком!
так он и в полуфинале не играл ибо сломался в начале 1/4.
забил на турнире гол с паса Месси.
был лучшим, ага)
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Айлин 1990
Даже тут кидаются на Месси, хейтеры 556 игрока ЧМ роналду.

Месси и Ди Марию поздравляю с победой на ЧМ2022.
Пусть и Ди Мария всего сыграл пару матчей на ЧМ, если и не ошибаюсь у него 1+1 за весь ЧМ2022, но рад за него что и он выиграл рядом с Месси ЧМ2022.
Самые счастливые из всего состава на ЧМ, были именно Месси и Ди Мария, они долго шли к этому.
Ну Месси это Месси, он сделал в 35 лет 10 результативных действий на ЧМ2022 а это рекорд, так как никто ещё в 35, не смог сделать даже 5+ результативных действий на ЧМ.
А так и Месси выиграл, ЧМ, МЧМ, ОИ, КА, Финалисимо за Аргентину. Или автор думает что он не выиграл все это??
Если не ошибаюсь, во всех этих 5 турнирах, Месси признан лучшим игроком.
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UnforgivenX2
очень я расстроился, что Ди не играл в финале 2014. он был лучший на турнире, сразу понимал, что без него победы не будет. и в этот раз вышло ровно также - казалось, уже нет шансов, что Ди будет играть в финале, и тогда победы не будет. но... чудеса случаются! все голы черпачком!
+1
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Ivan Ivanych
Даже в своей сборной меси не лучший....
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Pavlo Pedko
Ну кто же так пишет?? "Сегодня Анхелю исполняется 35 лет, как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, 34-летний (!!) полузащитник «Ювентуса» планирует..." ЧатЖПТ возьмите в редакторы) Анхелю - респект, любимый игрок!
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BAGRAM-1989
Мастер! Маэстро! Чемпион мира! Здоровья, долгой карьеры и великолепных моментов в матчах!
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Homelender_666
Ответ Роман
Ди Мария забил гол и заработал пенальти в финале ЧМ. Также забил единственный и победный гол на Копе. И сделал это в финале Финалиссимы. Да вообще на любых турнирах Аргентины он всегда забивает в финалах.
Спасибо, Кэп
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Мистер
Ответ Александр Горячев
При чем здесь МЮ? Зачем мне это в ленте?
играл за МЮ
+1
-1
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Старый Негр
Во времена, когда бренд Месси еще не был так раскручен, Ди Мария вместе с королём лайков (не путать с королем футбола) входил в тройку, которую аргентинцы считали возможными преемниками Марадоны. Месси повезло попасть в нужную команду к нужному тренеру и набить стату и трофеи (не зря практически всё "космическое" им набито в один период в одном клубе и за его пределами бобо ничем не отличался)-Ди Марии нет. Но объяснять секте пенальтиста, что даже среди современников есть равные их "придурку" таланты-зряшное дело.
+3
-3
0
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Александр Горячев
При чем здесь МЮ? Зачем мне это в ленте?
+4
-2
+2
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Роман
Ди Мария забил гол и заработал пенальти в финале ЧМ. Также забил единственный и победный гол на Копе. И сделал это в финале Финалиссимы. Да вообще на любых турнирах Аргентины он всегда забивает в финалах.
+5
-5
0
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Siz170Ter
Как только Ди Мария появился, у меня сразу ассоциация с ним возникла. так и не отпускает: ассоциация момента из мультика зима в простоквашино про дядю с большими ушами))))))))))))
+2
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