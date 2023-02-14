Месси - лучший игрок в истории, но самый эффективный аргентинец - это Ди Мария: выиграл со сборной, все что можно, и всегда забивал в финалах🔥🔥🔥
Сегодня Анхель отмечает юбилей.
Ди Мария начал свою европейскую карьеру в 2007 году в «Бенфике». С тех пор он играл за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», откуда и перешел в «Ювентус» на правах свободного агента летом 2022-го.
Ди Марии принадлежит уникальное достижение – со сборной Аргентины он выиграл ЧМ, Олимпийские игры, Кубок Америки, Финалиссиму, при это он всегда играл в победных финалах и всегда в них забивал🔥
Сегодня Анхелю исполняется 35 лет, как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, полузащитник «Ювентуса» планирует остаться в Европе еще как минимум на год. Контракт аргентинца с туринским клубом истекает летом 2023-го. Ранее сообщалось, что «Ювентус» не планирует продлевать соглашение с Анхелем.
диагноз - комплексы к Месси🤣
забил на турнире гол с паса Месси.
был лучшим, ага)
Месси и Ди Марию поздравляю с победой на ЧМ2022.
Пусть и Ди Мария всего сыграл пару матчей на ЧМ, если и не ошибаюсь у него 1+1 за весь ЧМ2022, но рад за него что и он выиграл рядом с Месси ЧМ2022.
Самые счастливые из всего состава на ЧМ, были именно Месси и Ди Мария, они долго шли к этому.
Ну Месси это Месси, он сделал в 35 лет 10 результативных действий на ЧМ2022 а это рекорд, так как никто ещё в 35, не смог сделать даже 5+ результативных действий на ЧМ.
А так и Месси выиграл, ЧМ, МЧМ, ОИ, КА, Финалисимо за Аргентину. Или автор думает что он не выиграл все это??
Если не ошибаюсь, во всех этих 5 турнирах, Месси признан лучшим игроком.