Месси - лучший игрок в истории, но самый эффективный аргентинец - это Ди Мария: выиграл со сборной, все что можно, и всегда забивал в финалах🔥🔥🔥

Сегодня Анхель отмечает юбилей.

Ди Мария начал свою европейскую карьеру в 2007 году в «Бенфике». С тех пор он играл за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», откуда и перешел в «Ювентус» на правах свободного агента летом 2022-го.

Ди Марии принадлежит уникальное достижение – со сборной Аргентины он выиграл ЧМ, Олимпийские игры, Кубок Америки, Финалиссиму, при это он всегда играл в победных финалах и всегда в них забивал🔥

Сегодня Анхелю исполняется 35 лет, как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, полузащитник «Ювентуса» планирует остаться в Европе еще как минимум на год. Контракт аргентинца с туринским клубом истекает летом 2023-го. Ранее сообщалось, что «Ювентус» не планирует продлевать соглашение с Анхелем.