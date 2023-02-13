У Месси три пути. Жерар Ромеро рассказал, куда Лео может уйти из «ПСЖ» этим летом

Испанский журналист Жерар Ромеро уверен, что в конце текущего сезона Месси покинет «ПСЖ».

По информации Ромеро, на данный момент у Лионеля есть три возможных направления для трансфера:

1. МЛС. В прессе уже долгое время гуляет слух о том, что в конце карьеры аргентинец присоединится к «Интер Майами».

2. Чемпионат Аргентины. Ромеро оценивает возможность возвращения Лео на родину в 50%. Вполне вероятно, что Лео перейдет в «Ньюэллс Олд Бойз».

3. «Барселона». По информации Ромеро, все еще есть небольшой шанс, что Месси на один сезон вернется в клуб, сделавший его легендой.

Через пять месяцев чемпион мира станет свободным агентом. Переговоры с Лео пока стоят на паузе, но есть информация, что «ПСЖ» находится в постоянном контакте с окружением аргентинца.

Как считаете, в какую сторону летом свернет карьера Месси?