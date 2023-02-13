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У Месси три пути. Жерар Ромеро рассказал, куда Лео может уйти из «ПСЖ» этим летом

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Испанский журналист Жерар Ромеро уверен, что в конце текущего сезона Месси покинет «ПСЖ».

ПСЖ» — «Анже, 3 апреля 2022: свист фанатов «ПСЖ» в адрес Лионеля Месси: чем они недовольны, реакция мира - Чемпионат

По информации Ромеро, на данный момент у Лионеля есть три возможных направления для трансфера:

1. МЛС. В прессе уже долгое время гуляет слух о том, что в конце карьеры аргентинец присоединится к «Интер Майами».

2. Чемпионат Аргентины. Ромеро оценивает возможность возвращения Лео на родину в 50%. Вполне вероятно, что Лео перейдет в «Ньюэллс Олд Бойз». 

3. «Барселона». По информации Ромеро, все еще есть небольшой шанс, что Месси на один сезон вернется в клуб, сделавший его легендой. 

Через пять месяцев чемпион мира станет свободным агентом. Переговоры с Лео пока стоят на паузе, но есть информация, что «ПСЖ» находится в постоянном контакте с окружением аргентинца. 

 Как считаете, в какую сторону летом свернет карьера Месси?

6 комментариев

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Роман
Ответ Роман
18 аккаунт. Завтра 19, послезавтра 20? Пачками создают мессифаны.
Жиесть. Улетел... Время 19-ый создавать. Через 2 минуты реинкарнация мессифана будет под новым акком.
0
0
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Паргев Алина
Ответ Роман
В будущем Барселоне от этого Кубка Мира не горячо не холодно будет. На сам клуб это мало чем влияет. Если ты фанат клуба.
Согласен. Я к тому что Месси уже не хочет играть он достиг сваей цели. Куда не пойдёт будет играть на расслабление. Но если в Барсу передет будем с радостью играть)
+2
0
+2
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Роман
Ответ Паргев Алина
Надеюсь увижу его сново в Барсе .... Ну куда бы не пошел зато уже Кубок ЧМ в кармане)))
В будущем Барселоне от этого Кубка Мира не горячо не холодно будет.
На сам клуб это мало чем влияет. Если ты фанат клуба.
0
-2
-2
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Паргев Алина
Надеюсь увижу его сново в Барсе ....
Ну куда бы не пошел зато уже Кубок ЧМ в кармане)))
+1
0
+1
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Роман
Ответ Егор Зуев
Комментарий удален
18 аккаунт. Завтра 19, послезавтра 20?
Пачками создают мессифаны.
0
-1
-1
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Пользователь заблокирован
Комментарий удален
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Nogoi89
Вот, конечно, инсайд неожиданный.
0
-1
-1
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