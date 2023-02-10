Сыновья Роналду, Бекхэма, Роналдиньо и другие: как у них дела и какие перспективы

У многих знаменитых игроков прошлого поколения теперь есть дети, которые тоже стали футболистами.

Итан Бальбоа (8 лет)

Время, проведенное Хавьером Бальбоа в основной команде «Реала», было недолгим. Побывав в академии команды, нынешний эксперт испанского телевидения играл за «Бенфику», «Картахену», «Альбасете» и «Эшторил». Его сын, Итан, играет за десткую команду «Реала Б» в качестве нападающего и использует свое телосложение, чтобы легко обходить соперников. В этом сезоне он в среднем забивает более трех голов за игру, играя вместе с сыном Икера Касильяса Мартином, который также решил стать вратарем.

Давид Альбельда (12)

Сын легенды «Валенсии» — полузащитник, который может похвастаться отличным набором навыков, мощной игрой в воздухе, видением и отличным ударом. Он делает свои первые шаги в футболе в академии Валенсии, как и его отец.

Криштиану Роналду-младший (12)

Этот мальчик не нуждается в представлении. Следуя за своим отцом в «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», Криштиану-младший уехал в Эр-Рияд, чтобы продолжить обучение в молодежной академии «Аль-Насра». Когда-то он забил семь голов в первом тайме на турнире на Мадейре в 2019 году, когда играл за «Ювентус».

Энцо Алвеш Виейра (13)

Сын легендарного левого защитника «Реала» Марсело, Энцо становится отличным нападающим молодежной команды клуба «Infantil A».

Хосе Антонио Рейес (15)

Названный в честь своего покойного отца, Хосе Антонио играет за команду «Кадет А» «Лос Бланкос». Он нападающий. Рейес уже играет за молодежную сборную Испании.

Жоао де Ассис Морейра (17)

После нескольких недель испытаний с молодежной командой «Барселоны» сын Роналдиньо заслужил место в «Ла Масии». После расторжения контракта с «Крузейро» он мечтает о будущем, в котором его отец был кумиром.

Нико Пас (18)

Сын бывшего футболиста «Реала Вальядолид» Пабло Паса, которого считают одним из лучших вундеркиндов «Кастильи», уже был вызван тренером сборной Аргентины Лионелем Скалони. Он левоногий полузащитник, который выделялся в игре за Аргентину в южноамериканском чемпионате U-20.

Ромео Бекхэм (20)

Поработав в академии «Интер Майами», сын Дэвида Бекхэма присоединился к резервной команде «Брентфорда». Он унаследовал от отца способность забивать голы со штрафных.

Лукас Канисарес (20)

Сын Санти не нуждается в дополнительном представлении. Лукас также является вратарем, ездил с «Реалом» на клубный чемпионат мира и регулярно участвует в тренировках основной команды.