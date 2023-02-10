Гаспачо
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Роналду в апреле 2022 года поставил перед собой цель и объявил об этом в твиттере: вчера он установил рекорд, который не побьет даже Месси🔥

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Просто машина.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 – во всех этих сезонах Роналду отмечался хет-триками, итого 14 лет подряд!

Рон обожает хет-трики, а в апреле прошлого года поставил себе цель.

И теперь добился ее! До тридцатилетия форвард забивал 3 и более гола за матч 30 раз, после – 31 раз.

Среди действующих футболистов Роналду лидирует по количеству хет-триков. У Лионеля Месси их 56.

2 комментария

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Decard Show
Как же велик Криштиану
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эксперт по вопросам унижения меренгов
Цель Месси на год:
- выиграть ЧМ

Цель Роналду на год:
- сделать хет-трик в любительской лиге Тутанхамона

Какие игроки, такие и цели …
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-5
-4
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