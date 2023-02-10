Роналду в апреле 2022 года поставил перед собой цель и объявил об этом в твиттере: вчера он установил рекорд, который не побьет даже Месси🔥

Просто машина.

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 – во всех этих сезонах Роналду отмечался хет-триками, итого 14 лет подряд!

Рон обожает хет-трики, а в апреле прошлого года поставил себе цель.

И теперь добился ее! До тридцатилетия форвард забивал 3 и более гола за матч 30 раз, после – 31 раз.

Среди действующих футболистов Роналду лидирует по количеству хет-триков. У Лионеля Месси их 56.