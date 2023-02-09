В сети вновь завирусилось фото с триумфа «Барсы» в полуфинале Кубка европейских чемпионов в 1986. А все из-за юного фаната, выбежавшего на поле

Через несколько лет уже он станет звездой Каталонии.

В сети всплыла фотография, где запечатлен культовый момент в истории «Барселоны». Фанаты вновь обратили на нее внимание из-за одной детали...

Мальчик, попавший на это фото ― Пеп Гвардиола! 15-летний испанец прорвался на поле, чтобы попросить футболку у Виктора Муньоса.

Этот кадр был сделан в апреле 1986 года на полуфинальном матче Кубка европейских чемпионов. Тем вечером «Барселона», проиграв в первой встрече шведскому «Гетеборгу» со счетом 3:0, смогла совершить камбэк и забила 3 безответных гола. Тем самым каталонцы довели противостояние до серии пенальти, и выиграли.

Именно Муньос забил решающий пенальти в серии, поэтому не удивительно, что Пеп попытался урвать именно его футболку. Будущий тренер «Манчестер Сити» также попал на еще одну фотографию с этого вечера.

Выиграть тот турнир «Барсе» не удалось, так как в финале каталонцы потерпели поражение от румынской «Стяуа» по пенальти, однако тот полуфинал навсегда останется в сердцах кулес.

Сам Муньос поделился впечатлениями от этой фотографии в 2009 году в разговоре с Diario AS.

«На этой фотографии запечатлено прекрасное воспоминание, потому что камбэк со счетом 3:0 в Гетеборге означал выход в финал Кубка европейских чемпионов. Это прекрасный кадр, на котором изображено два поколения «Барселоны»: мое поколение 1980-х, которое не смогло выиграть этот трофей из-за того, что случилось позже в Севилье, и Гвардиола, который пришел следующим и смог добиться этого».