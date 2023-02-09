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«Геннадич, жги!» Карасев обыграл оппонента переступом и показал мастер-класс по симуляции

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Знали, как проходят тренировки футбольных судей? Если нет, то видео ниже даст небольшое представление.

Рефы, как оказалось, занимаются не только теорией и физической подготовкой, но и сами играют в футбол на тренировках. На свежих сборах российских арбитров произошел забавный эпизод с участием Сергея Карасева – самого известного российского футбольного арбитра, судившего матчи ЧМ-2018, ЧЕ-2020 и Суперкубок УЕФА-2021.

Под крики «Геннадич, жги!» Карасев исполнил переступ и рванул в штрафную. Однако, вероятно, посчитал позицию не особо опасной и решил дорисовать пенальти.

2 комментария

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Григорий Звонов
Жги,балаишник!!!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Иващенко
У Соболева научился
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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