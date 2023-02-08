Один из клубов Королевской лиги, принадлежащей Жерару Пике, пытался подписать Иско

По сообщению испанского издания Fichajes, «Порсинос», одна из 12 команд, участвующих в Королевской лиге Жерара Пике и Ибая Льяноса, пыталась подписать бывшую суперзвезду «Реала» Иско.

Королевская лига пользуется популярностью с тех пор, как в прошлом году ее открыли легенда «Барселоны» Пике и известный стример Льянос. Утверждается, что зрительская аудитория лиги в ее дебютном сезоне превысила аудиторию основных европейских чемпионатов. В лигу уже вступили такие суперзвезды, как Серхио Агуэро и Икер Касильяс.

Ибай Льянос признался, что вел переговоры с Иско, но пятикратный победитель Лиги чемпионов вежливо отказался.

Будущее Иско остается неопределенным с тех пор, как в декабре 2022 года «Севилья» досрочно разорвала с ним контракт. Иско был близок к тому, чтобы перейти в «Унион Берлин», но в итоге трансфер сорвался.