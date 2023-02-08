Гаспачо
Блог

Один из клубов Королевской лиги, принадлежащей Жерару Пике, пытался подписать Иско

Барселона Барселона
Реал Мадрид Реал Мадрид
Иско Иско
Клубы Клубы
Жерар Пике Жерар Пике
Футбол Футбол

По сообщению испанского издания Fichajes, «Порсинос», одна из 12 команд, участвующих в Королевской лиге Жерара Пике и Ибая Льяноса, пыталась подписать бывшую суперзвезду «Реала» Иско.

Королевская лига пользуется популярностью с тех пор, как в прошлом году ее открыли легенда «Барселоны» Пике и известный стример Льянос. Утверждается, что зрительская аудитория лиги в ее дебютном сезоне превысила аудиторию основных европейских чемпионатов. В лигу уже вступили такие суперзвезды, как Серхио Агуэро и Икер Касильяс.

Ибай Льянос признался, что вел переговоры с Иско, но пятикратный победитель Лиги чемпионов вежливо отказался.

Будущее Иско остается неопределенным с тех пор, как в декабре 2022 года «Севилья» досрочно разорвала с ним контракт. Иско был близок к тому, чтобы перейти в «Унион Берлин», но в итоге трансфер сорвался.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramil Usmanov
Ага, Пике подпишет Иско...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
& Co1366
Пике не теряет времени зарабатывать деньги 💰 где бы там ни было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий