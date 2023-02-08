«Сегодня я чувствую себя катарцем». «Килиан Мбаппе, номер «7» свободен». Болельщики «МЮ» отреагировали на слухи об инвесторах из Катара

По многочисленным слухам, группа катарских инвесторов собирается объявить о поглощении «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни. Ожидается, что они поддержат «МЮ» финансово и помогут вернуться на вершину английского футбола.

Болельщики клуба с восторгом отнеслись к такой перспективе в Twitter.

«Килиан Мбаппе, номер «7» свободен.

Катарские владельцы намерены сделать ставку на «МЮ» и уничтожить их конкурентов.

Возможно, «МЮ» ждет трансфер мечты».

«Сегодня я чувствую себя катарцем».

«Мактомини пытается впечатлить владельцев из Катара, чтобы его не продавали в «Бернли».

«Проснулся, услышав, что катарские инвесторы сделают предложение «МЮ» в ближайшие дни. Хвала господу, что не перестает благословлять своих детей».

«Вперед, мы вернулись, детка!».

«Мечты сбываются! Ущипните меня кто-нибудь».

В ноябре 2022 года Глейзеры объявили, что они открыты для продажи клуба, и установили крайний срок до середины февраля для заинтересованных сторон, чтобы представить свои предложения.

«Красные дьяволы» стоят около 6 млрд фунтов для клуба и, возможно, еще 2 млрд фунтов для финансирования проекта реконструкции «Олд Траффорд».