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«Сегодня я чувствую себя катарцем». «Килиан Мбаппе, номер «7» свободен». Болельщики «МЮ» отреагировали на слухи об инвесторах из Катара

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По многочисленным слухам, группа катарских инвесторов собирается объявить о поглощении «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни. Ожидается, что они поддержат «МЮ» финансово и помогут вернуться на вершину английского футбола.

Болельщики клуба с восторгом отнеслись к такой перспективе в Twitter.

«Килиан Мбаппе, номер «7» свободен.

Катарские владельцы намерены сделать ставку на «МЮ» и уничтожить их конкурентов.

Возможно, «МЮ» ждет трансфер мечты».

«Сегодня я чувствую себя катарцем».

«Мактомини пытается впечатлить владельцев из Катара, чтобы его не продавали в «Бернли».

«Проснулся, услышав, что катарские инвесторы сделают предложение «МЮ» в ближайшие дни. Хвала господу, что не перестает благословлять своих детей».

«Вперед, мы вернулись, детка!».

«Мечты сбываются! Ущипните меня кто-нибудь».

В ноябре 2022 года Глейзеры объявили, что они открыты для продажи клуба, и установили крайний срок до середины февраля для заинтересованных сторон, чтобы представить свои предложения.

«Красные дьяволы» стоят около 6 млрд фунтов для клуба и, возможно, еще 2 млрд фунтов для финансирования проекта реконструкции «Олд Траффорд».

5 комментариев

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Григорий Шишин
Похоже у МЮ пошла широчеееенная такая Белая полоса!!! ⚽🥇🙏
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red hikkikomori
Про Мактома - топ)
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Arm Niko
лишь бы избавиться от этих глейзеров
+2
0
+2
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Игорь Климов
Ответ Dzh SG
КЛУБ тоже после криро продается
Причём тут он? Этот Кринж7 продался в дворовый чемпионат Саудовской Аравии за огромные деньги, уйдя на пенсию, а МЮ урегулировает свои дела.
+3
-1
+2
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Dzh SG
КЛУБ тоже после криро продается
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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