«Сегодня я чувствую себя катарцем». «Килиан Мбаппе, номер «7» свободен». Болельщики «МЮ» отреагировали на слухи об инвесторах из Катара
По многочисленным слухам, группа катарских инвесторов собирается объявить о поглощении «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни. Ожидается, что они поддержат «МЮ» финансово и помогут вернуться на вершину английского футбола.
Болельщики клуба с восторгом отнеслись к такой перспективе в Twitter.
«Килиан Мбаппе, номер «7» свободен.
Катарские владельцы намерены сделать ставку на «МЮ» и уничтожить их конкурентов.
Возможно, «МЮ» ждет трансфер мечты».
«Сегодня я чувствую себя катарцем».
«Мактомини пытается впечатлить владельцев из Катара, чтобы его не продавали в «Бернли».
«Проснулся, услышав, что катарские инвесторы сделают предложение «МЮ» в ближайшие дни. Хвала господу, что не перестает благословлять своих детей».
«Вперед, мы вернулись, детка!».
«Мечты сбываются! Ущипните меня кто-нибудь».
В ноябре 2022 года Глейзеры объявили, что они открыты для продажи клуба, и установили крайний срок до середины февраля для заинтересованных сторон, чтобы представить свои предложения.
«Красные дьяволы» стоят около 6 млрд фунтов для клуба и, возможно, еще 2 млрд фунтов для финансирования проекта реконструкции «Олд Траффорд».
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