Статистика Ла Лиги по пенальти: поразительная разница между «Реалом» и «Барсой»

Post United поделился статистикой по пенальти в Ла Лиге в сезоне 2022/23. Оказалось, что чаще всего 11-метровый удар назначали в пользу «Реала» - команда Карло Анчелотти пробивала пенальти 8 раз. За ними следуют «Жирона» (7) и «Валенсия» (6).

«Барселона» расположилась почти в самом конце списка – у «сине-гранатовых» всего один удар, а в пользу «Атлетико» в этом сезоне в Ла Лиге пенальти еще не назначали.

Вот как выглядит статистика: