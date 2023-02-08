Гаспачо
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Статистика Ла Лиги по пенальти: поразительная разница между «Реалом» и «Барсой»

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Post United поделился статистикой по пенальти в Ла Лиге в сезоне 2022/23. Оказалось, что чаще всего 11-метровый удар назначали в пользу «Реала» - команда Карло Анчелотти пробивала пенальти 8 раз. За ними следуют «Жирона» (7) и «Валенсия» (6).

«Барселона» расположилась почти в самом конце списка – у «сине-гранатовых» всего один удар, а в пользу «Атлетико» в этом сезоне в Ла Лиге пенальти еще не назначали.

Вот как выглядит статистика:   

4 комментария

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Nike of FW
Как любят говорить болельщики одного клуба "судья ошибался в обе стороны" =)))) просто забывают упомянуть что в их сторону во много раз больше =)
0
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Arkadios Avgitidis
как много адвокатов у Реала хороших,как много ласковых сердец)
0
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0
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Makar Tert
Как сказал Гари Линекер "Реал зарабатывает много пенальти потому что много атакует" ничего удивительного в статистике
0
-1
-1
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Народный Мститель
Аряяяя, просто Реал атакует больше!!!!
+3
-1
+2
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