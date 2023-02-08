😩 Бывший скаут «Арсенала» раскрыл детали несостоявшегося перехода Месси. Лионелю было 15 лет, а проблема - самая банальная 😔

Пришлось взять Фабрегаса.

Бывший скаут «Арсенала» Фрэнсис Кагигао рассказал о том, как лондонский клуб провел несколько встреч с представителем Лионеля Месси, когда тому было всего 15 лет. Однако, трансфер так и не состоялся.

Раскрывая, как Месси мог присоединиться к канонирам, Кагигао сказал: «Впервые я увидел его в Льорет-де-Маре, на турнире MIC, когда ему только-только исполнилось 15 лет.

Он уже был феноменом. Подписать Месси не удалось, потому что он не мог получить разрешение на работу в Великобритании.

У меня было несколько встреч с Горацио Гаджоли, его представителем в то время, но это было безнадежно.

Жерара Пике не получилось подписать из-за довольно сложного бюрократического вопроса. В конце концов, мы подписали Сеска Фабрегаса из этой великой юниорской команды «Барселоны».

Все было бы совсем по-другому как для «Арсенала», так и для Месси, если бы этот трансфер случился, но теперь это вся история.