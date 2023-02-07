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Личный тренер Роналду и Бензема сравнил физическую подготовку игроков. Криштиану этого лучше не слышать

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Карим ― машина 🦾

Бывший личный тренер Роналду Хавьер Аталая заявил, что бывший товарищ Криштиану по «Реалу» Бензема превосходит португальца по физическим показателям.

Аталая, который в настоящее время работает личным тренером нападающего «Реала», тесно сотрудничал с Криштиану Роналду во время его пребывания в Мадриде.

Криштиану Роналду широко известен как один из самых сосредоточенных на своей форме футболистов. Однако Хавьер заявил, что Каримтренируется даже с большей интенсивностью, чем его бывший товарищ по мадридской команде.

Бензема получил травму в матче с «Валенсией» в прошлый четверг, и это поставило под сомнение его участие в предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Личный тренер французского нападающего рассказал о восстановлении Бензема:

«Кариму лучше с каждым днем. Он сидит дома, ему нечего делать, и он ходит в спортзал, чтобы тренироваться. Менталитет француза предполагает улучшение с каждым днем. Даже Криштиану не выдержал бы таких тренировок, которые выносит Бензема».

 

2 комментария

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Собака-буддист
Тогда интересно почему у Бензема все время огромное кол во травм, а у Роналду даже травмы на 2-3 матча не вспомнишь
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Малашёнок
Клубничка вспотела
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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