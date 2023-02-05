«Черт, бро, остановись, ты уже чемпион мира». Фанаты в восторге от игры Месси в матче против «Тулузы»

В 22-м туре Лиги 1 «ПСЖ» дома обыграл «Тулузу».

В очередной раз отличный матч провел Лео Месси, который среди прочего забил классный гол из-за пределов штрафной.

Игра аргентинца впечатлила не только болельщиков «ПСЖ», но и поклонников «Барселоны». Фанаты «блауграны» назвали это выступление Лионеля винтажным.

Делимся комментариями болельщиков:

💭 «Месси никогда не перестанет меня удивлять. Черт, бро, остановись, ты уже чемпион мира!»

💭 «Какое выступление чемпиона мира Лео Месси, он не потерял спортивного голода даже после завоевания величайшей награды в футболе».

💭 «В кои-то веки я благодарен своему сбитому режиму! Игра Месси не дала мне уснуть. Это ведь винтажный Лео. Такой футбол он показывал, играя за «Барсу». Я очень скучаю по Месси в нашей команде, но безумно рад его успехам в новом клубе. Лео, так держать!»

💭 «Может, в первых мачтах после ЧМ у Лео не все получалось. Но я сразу сказал, что он скоро вернется. И вот, пожалуйста, получите! Он просыпается, устраивает мастер-класс на поле, идет в раздевалку, переодевается, постит что-то в соцсети и идет домой к своим детям. Лионель Месси – это просто чистый футбол».

💭 «Сколько раз этот парень говорил: «Да пошло оно, я Лионель Месси» и брал дело в свои руки. Он по-прежнему лучший игрок в мире. Безумие!»

💭 «Месси все еще забивает ошеломляющие голы из-за пределов штрафной площади, а ему уже 36 лет! Он забивает не для статистики, не для того, чтобы просто забить и избежать критики. Он забивает такие голы, которые критиковать просто стыдно. Магия!»

А как вам перформанс Лео в матче против «Тулузы»?