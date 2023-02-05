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«Черт, бро, остановись, ты уже чемпион мира». Фанаты в восторге от игры Месси в матче против «Тулузы»

Лионель Месси Лионель Месси
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В 22-м туре Лиги 1 «ПСЖ» дома обыграл «Тулузу».

В очередной раз отличный матч провел Лео Месси, который среди прочего забил классный гол из-за пределов штрафной.

Игра аргентинца впечатлила не только болельщиков «ПСЖ», но и поклонников «Барселоны». Фанаты «блауграны» назвали это выступление Лионеля винтажным.

Делимся комментариями болельщиков:

💭 «Месси никогда не перестанет меня удивлять. Черт, бро, остановись, ты уже чемпион мира!»

💭 «Какое выступление чемпиона мира Лео Месси, он не потерял спортивного голода даже после завоевания величайшей награды в футболе».

💭 «В кои-то веки я благодарен своему сбитому режиму! Игра Месси не дала мне уснуть. Это ведь винтажный Лео. Такой футбол он показывал, играя за «Барсу». Я очень скучаю по Месси в нашей команде, но безумно рад его успехам в новом клубе. Лео, так держать!»

💭 «Может, в первых мачтах после ЧМ у Лео не все получалось. Но я сразу сказал, что он скоро вернется. И вот, пожалуйста, получите! Он просыпается, устраивает мастер-класс на поле, идет в раздевалку, переодевается, постит что-то в соцсети и идет домой к своим детям. Лионель Месси – это просто чистый футбол».

💭 «Сколько раз этот парень говорил: «Да пошло оно, я Лионель Месси» и брал дело в свои руки. Он по-прежнему лучший игрок в мире. Безумие!»

💭 «Месси все еще забивает ошеломляющие голы из-за пределов штрафной площади, а ему уже 36 лет! Он забивает не для статистики, не для того, чтобы просто забить и избежать критики. Он забивает такие голы, которые критиковать просто стыдно. Магия!»

А как вам перформанс Лео в матче против «Тулузы»?

15 комментариев

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Max Tulenev
Ответ Айлин 1990
Причём он забил победный гол. А ещё на поле не было Мбапе, Неймара, Рамоса, Верати, Кимпембе. Вторым составом.
Второй матч подряд победный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Tulenev
Ответ Андрей Евсеенко
Потом будет как всегда: с Баварией и другими нужна команда, он не виноват, он устал тащить в одиночку. Потом снова аутсайдер и он может тащить
Словесный поток- это как нагажено, только живее и ртом.
+1
0
+1
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Айлин 1990
Причём он забил победный гол.
А ещё на поле не было Мбапе, Неймара, Рамоса, Верати, Кимпембе.
Вторым составом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Евсеенко
Потом будет как всегда: с Баварией и другими нужна команда, он не виноват, он устал тащить в одиночку. Потом снова аутсайдер и он может тащить
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad
на такие голы всегда приятно смотреть
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ MrWillSee
А комментарии Климова, увы, нет(
Ты мультиаккаунт?
+1
-1
0
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dutch74
Месси и есть концентрированное выражение футбола, его высшая точка.
+6
0
+6
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Зуев...
Ответ udiekemen
Не, просто ваши мысли только и только о Роналду) это очень приятно)
Конечно мысли только про Роналду, после того, как спортс.ру сделал 10 новостей про первый гол Роналду в лиге бидуинов.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
Ответ Зуев...
Ну и что?) Тебя это возбуждает что-ли?)
Не, просто ваши мысли только и только о Роналду) это очень приятно)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зуев...
Ответ udiekemen
Так приятно а) каждый ваш 2 коммент про Роналду))
Ну и что?)
Тебя это возбуждает что-ли?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
Ответ Зуев...
Это конечно не гол с пенальти в лиге бидуинов, но тоже классно
Так приятно а) каждый ваш 2 коммент про Роналду))
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MrWillSee
Ответ Игорь Климов
Игра Лео Месси - это космос!
А комментарии Климова, увы, нет(
+4
-4
0
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Зуев...
Ответ Игорь Климов
Игра Лео Месси - это космос!
🇦🇷👑🐐
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зуев...
Это конечно не гол с пенальти в лиге бидуинов, но тоже классно
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Игра Лео Месси - это космос!
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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