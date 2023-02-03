Все еще без голов с игры. Роналду не использовал два хороших момента, а один мяч отменили из-за офсайда

Старт в новом клубе пока сложно назвать успешным.

Это, наконец, случилось: Роналду забил первый гол за «Аль-Наср» − «Аль-Фатеху». Случилось это в добавленное ко второму тайму времени и с пенальти. Самый дорогой пенальтист в мире пробил чуть левее центра, а вратарь прыгнул в правый от португальца угол.

В первом тайме Роналду также успел забить гол, но боковой арбитр не зря ест свой хлеб и увидел у форварда офсайд.

Также Криштиану имел два шикарных шанса после, но в первом случае неудачно ударил и мяч перелетел ворота, а во втором − сотряс перекладину.

На 90+5 минуте у «Аль-Насра» удалился лидер команды Талиска. Похоже, что в следующем туре Криштиану Роналду придется отдуваться в атаке в одиночку.